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Çocukluğunu yaşayamayanlar sorunlu oluyor

Günümüzde teknolojinin de etkisiyle dışarı çıkmayıp evde bilgisayar oyunlarıyla vakit geçiren çocuklar sağlıklı gelişemiyor.

28 Mart 2019 Perşembe 12:50
Çocukluğunu yaşayamayanlar sorunlu oluyor

Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Üre, "Bilgisayar oyunları, çocukları, sağlıklı gelişmelerinde önemli rol oynayan sosyal oyunlardan uzaklaştırıyor.

Çocuğa hep şekerli süt verirseniz, zamanla daha sağlıklı ve doğal olan şekersiz sütü içmez. Bilgisayar oyunları da benzer bir etkiye neden oluyor. Birlikte oynanan oyunlar çocuğa ahlakı öğretiyordu, mülkiyet duygusunu, iyiyi kötüyü, sosyal normları, adet, gelenek göreneği öğretiyordu. Bilgisayar oyunlarına kendilerini kaptıran çocuklar ise bağımlı hale geliyor" diyor.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:50
  1. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Üre
  2. Bilgisayar oyunları
  3. sosyal oyunlar
  4. süt
  5. şekersiz süt
  6. sosyal normlar
  7. gelenek görenek

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