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Çocuklarıyla dilencilik yapan kadının üzerinden çıkan para şoke etti!

Bursa'da 6 çocuğuyla birlikte çay bahçelerinde dilenen kadının üzerinden 18 bin 205 lira çıktı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:03
Çocuklarıyla dilencilik yapan kadının üzerinden çıkan para şoke etti!

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına, bir kadının Reşat Oyal Kültür Parkı'ndaki çay bahçeleri ve çevredeki trafik ışıklarında 6 çocuğunu dilendirdiği ihbarında bulunuldu.

Bunun üzerine sivil olarak bölgeye giden zabıta ekipleri, kadını ve çocuklarını takibe aldı.

Çocukların dilenerek topladıkları paraları kadına teslim ettiğini belirleyen ekipler, Suriye uyruklu Hatice E. ve 6 çocuğunu yakaladı.

Kadının üzerinde yapılan aramalarda, dilencilikten elde edilen 18 bin 205 lira ele geçirildi.

Hatice E'ye, Kabahatler Kanunu hükümlerine göre cezai işlem uygulandığı, söz konusu paralara ise el konulduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:03
  1. dielnci

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