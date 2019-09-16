"Çocuklarınızla pozitif iletişimde olun"

Halk Sağlığı Haftası münasebeti ile Hilvan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Hilvan Belediyesi çalışanlarına uyuşturucu ile mücadele konferansı düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürü Doktor Recai Ölmez tarafından hazırlanan programda, sağlık eğitimci personellerinin verdiği konferansta, yetişme çağındaki çocukların uyuşturucu madde ile nasıl tanıştıkları ve bunlara karşı alınması gereken önlemler ele alındı.

Hilvan Belediyesi konferans salonunda düzenlenen programa belediyenin birim müdürleri ile çalışanları katıldı. Hilvan İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı eğitimci sağlık personelince uyuşturucu ile mücadele kapsamında verilen konferansta, gelişim çağında olan çocukların aileleri tarafından kontrol altında tutulması gerektiği vurgulandı.

Bireyin uyuşturucu ile tanışmasında arkadaş çevresinin önemli rol oynadığını belirten sağlık yetkilileri, "Çocuklarınızla mutlaka pozitif iletişimde olun. Aile içerisinde ilgi görmeyen yetişme çağındaki çocuklar, göremedikleri ilgiyi dışarıda arayış içine girerler. Çocuklarınız sizinle iletişime geçtiği zaman mutlaka kendisine cevap verin ve ilginizi üzerinden çekmeyin. Aksi taktirde sizin olumsuz veya agresif cevap verme şekliniz, çocuğunuzun davranışına yansıyacaktır. Bu da onun karakterini, davranışını etkileyeceğinden geleceği açısından çok önemlidir." şeklinde uyarıda bulundu. (İLKHA)