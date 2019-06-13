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Çocuklarınızın uzun boylu olmasını sağlayan besinleri açıklıyoruz!

Çocukların boylarının uzamasına yardımcı olan gıdalar hangileridir? Çocuklar dengeli beslenirse boyları hızla uzar mı?

13 Haziran 2019 Perşembe 16:11
Çocuklarınızın uzun boylu olmasını sağlayan besinleri açıklıyoruz!

Çocukların boylarının uzama mevsimi geldi (!) Yaz mevsimiyle birlikte çocuklar daha çok koşup, oynar bu aktivitelere sağlıklı beslenme de eklenince çocukların boyları uzar. Peki, çocuklar hangi gıdaları tüketirse boyları daha uzun olur? İşte, merak ettiğiniz soruların yanıtı haberimizde gizli…

Yulaf

Yulaf protein açısından son derece zengindir. Düşük yağ içeren yulaf, çocukların boylarının uzamasına yardımcı olur.

Yumurta

Protein kaynağı olan yumurta sağlık açısından son derece kıymetlidir. Her sabah çocuğunuza bir adet haşlanmış yumurta yedirirseniz; bu onun boyunu uzatmak için harika bir adım olacaktır.

Süt

Kalsiyum deposu olan süt bilindiği gibi çocukların hem kemiklerini güçlendiriyor hem de boylarını uzatıyor.

Tavuk

Protein açısından zengin olan tavuk çocukların gelişimi için son derece kıymetlidir. Ancak alınan tavuğun kesinlikle kaliteli olması gerekiyor. Hormon yüklü tavuklar ne sizin ne de çocuğunuzun sağlığı için faydalıdır.

Havuç

A vitamini ve folat yönünden zengin olan havuç göz sağlığı için son derece kıymetlidir. Çocuklarınıza her gün ya bir adet havuç yedirin ya da bir bardak havuç suyu içmesini sağlayın.

Ispanak

Demir ve kalsiyum açısından zengin olan ıspanak çocuklar için son derece faydalıdır. Ancak çocuklarınıza ıspanak yedirirken yoğurtla karıştırmamaya özen gösterin.

Meyve

Kavun, şeftali, kiraz, kayısı gibi mevsim meyveleri çocukların gelişimi için son derece önemlidir.

Bakliyat

Nohut, fasulye, mercimek gibi gıdalar çocukların gelişimi için önemlidir.

Yoğurt

Ev yapımı yoğurt çocukların kemiklerinin güçlenmesine yardım edecektir.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 16:11
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