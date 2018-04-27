Çocuklarınızın aşısını ihmal etmeyin

Dünya Sağlık Örgütü’nün, önlenebilir hastalıklara dikkat çekmek ve aşılanmanın önemi konusunda farkındalığı artırmak için her yıl Nisan ayının son haftasını Dünya Aşı Haftası olarak ilan ettiğini belirten Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nermin Ankay, çocukların bağışıklık sistemi erken yaşlarda tam gelişmediğinden dolayı aşıların belirli aralıklarla tekrarlanması gerektiğini vurguladı.

''AŞILAMAYLA ÖLÜMCÜL HASTALIKLARIN ÖNÜNE GEÇİLİYOR''

Çocukların bağışıklık sistemi erken yaşlarda tam gelişmediğinden dolayı aşıların belirli aralıklarla tekrarlanması gerektiğini söyleyen Dr. Ankay, “Tüberküloz, difteri, boğmaca, tetanoz, çocuk felci, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, rotavirus, hepatit A (sarılık), hepatit B ( sarılık, siroz, karaciğer kanseri) Hemofilus influenza tip B (menenjit, zatürre etkeni), suçiçeği, grip, pnömokok enfeksiyonları (zatürre, menenjit etkeni) aşı ile önlenebilen hastalıklardır” dedi.