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Çocuklarınızı doğadan uzak tutmayın

Dr.

03 Eylül 2019 Salı 12:37
Çocuklarınızı doğadan uzak tutmayın

Dr. Melike Özberk Koç, çocukların doğadan uzak tutulmaması gerektiğini söyledi.


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Melike Özberk Koç, “Her hastalık için üşütüldüğüne inandığımız bir bölge vardır. Midesini üşüttü kusuyor, ayaklarını üşüttü idrar yolu iltihaplandı, rüzgara soğuğa çıktı boğazı şişti gibi. Bazen anneler sokakta yalın ayak gezen çocuklar hasta olmuyor ben o kadar dikkat ediyorum benim çocuğumhastaoluyor diyeyakınırlar. Aşırı sıcak ve korunaklı evlerde üşümesin diye günlerce sokağa çıkarılmayangezdirmek için iseAVM’ler denbaşka seçeneği olmayan çocuklarımızda özellikle okul dönemi ilebirlikte hastalıklarda sıklaşır” dedi.


Sık hastalanmaların en önemli nedeni üşütme olmadığını, enfeksiyon yapan mikroplar ve bu mikroplara ve hava koşullarına yabancı olan bünyeleri olduğunu ifade eden Dr. Koç, “Çocuklarımıza sevgiyi ve gıdayı bolca sunduğumuz gibi, her hava koşulunu ve doğa sürecini de sunabilmeliyiz. Mutlaka programımızda çocuklarımızın sokakta geçireceği zamanlar belirlemeliyiz. Çalışan aileler olarak özellikle hafta sonları mümkünse orman, piknik alanı, deniz kenarlarında en azından mahalle parkında çocuklarımızla gezintiler düzenlemeliyiz. Sağlıklı bağışıklık sistemli olgunlaşması için çocukların hava, toprak ve diğer canlılar ile etkileşim içinde olmalarıönemli bir gereksinimdir” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:37
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