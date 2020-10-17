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Gündem Çocuklarınızı bu oyundan uzak tutun!
Gündem

Çocuklarınızı bu oyundan uzak tutun!

İran’ın Huzistan Eyaleti’nde yaşayan 11 yaşındaki bir çocuk, internet üzerinden oynadığı “MOMO” adlı oyun sebebiyle hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 13:33:00 -
Çocuklarınızı bu oyundan uzak tutun!

İran basını, çocuğun oyun sebebiyle şiddetli bir anksiyete yaşadığı ve evden çıkarken ani kalp durmasıyla hayatını kaybettiğini yazdı. Ahvaz Emniyet Genel Müdürlüğü Yardımcısı Kiomers Keşveri, aileleri uyararak, “Ailelerden ricamız benzer durumlar ile karşı karşıya kaldıklarında kesinlikle emniyet güçlerine haber vermeleri. Bu şekilde emniyet güçleri gereken önlemeleri daha erken alacaktır” dedi.

Sosyal medya uygulaması WhatsApp uygulaması aracılığıyla kullanıcılara şiddet içerikli fotoğraflar ve mesajlar gönderen MOMO adlı oyunun çocukları intihara sürüklediği biliniyor.

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