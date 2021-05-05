Çocuklarınızı bu hayalden uzak tutun! Kast direktörü "dizide oynatacağım" deyip cinsel saldırıda bulundu

Son dönemde sosyal medyanın da etkisiyle dizi ve filmlerdeki karakterlere özenen genç nesili bekleyen tehlikenin boyutu her geçen gün artarken bu hayalleri istismar edenlere de gün doğuyor. Televizyon dizilerinde oynamak isteyen genç bir kız, kayıtlı olduğu ajansın kast direktörü tarafından cinsel saldırıya uğradı. Şüpheli hakkında 19,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.