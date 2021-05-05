Çocuklarınızı bu hayalden uzak tutun! Kast direktörü "dizide oynatacağım" deyip cinsel saldırıda bulundu
Son dönemde sosyal medyanın da etkisiyle dizi ve filmlerdeki karakterlere özenen genç nesili bekleyen tehlikenin boyutu her geçen gün artarken bu hayalleri istismar edenlere de gün doğuyor. Televizyon dizilerinde oynamak isteyen genç bir kız, kayıtlı olduğu ajansın kast direktörü tarafından cinsel saldırıya uğradı. Şüpheli hakkında 19,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Ahlaksız yapımlarıyla tanınan dijital yayın platformu Netflix'te yayınlanan Aşk 101 adlı ahlaksızlık pompalayan dizi ile ilgili skandal bir gelişme yaşandı.
Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; Fetanet Ö., oyuncu olmak için bir ajansa başvurdu. Genç kadını arayan kast direktörü İbrahim Y., Netflix'te yayınlanan Aşk 101 isimli dizide onu oynatabileceğini söyledi. Genç kadın sete geç kalınca projede yer alamazken, İbrahim Y., başka dizi ayarlama vaadiyle evine davet ettiği genç kadına cinsel saldırıda bulundu.
19,5 yıla kadar hapsi isteniyor
Genç kadın, şikayetçi olurken, yürütülen soruşturma kapsamında genç kadının kıyafetlerindeki sperm örnekleri İbrahim Y. ile eşleşti.
Çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelinin 19,5 yıla kadar hapsi isteniyor.