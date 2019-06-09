Çocuklarınıza sağlıklı içecekler hazırlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Gazlı içecekler bilindiği gibi birçok hastalığa sebep oluyor. Çağımızın hastalığı obeziteyi de tetikleyen gazlı içecekler zararlı oldukları bilinmesine rağmen küçük çocuklara da içiriliyor. Minicik bir bebeğin bile elinde gazlı ve bol şekerli içecekten görmek son derece normalleşti. Kuş kanadının rüzgarından bile sakındığımız yavrularımızı göz göre göre zararlı alışkanlıklarla tanıştırmak inanın akıl almıyor. Yavrularınızın sağlıklı bir bedene sahip olabilmeleri için onlara doğru beslenme alışkanlığı kazandırmanız önemli.

Sabırlı olmak gerekli

Uzmanların uyarılarına rağmen büyük, küçük herkesin tüketiği bu içeceklerden uzak durmak için alternatif ürünlere yönelebilirsiniz. Evde hazırlayacağınız içeceklere ilginç isimler koyarak çocuğunuzun da dikkatini çekebilirsiniz. Doğru lezzetleri bir araya getirdiğinizde inanın çocuklarınız bir daha gazlı içecek tüketmek istemeyecek. Evde hazırladığınız içeceği çocuğunuzun deneyimlemesi için onu biraz özendirmeniz de şahane olacaktır. Unutmayın böyle alışkanlıkları bir anda ortadan kaldırmak zor bir iştir. Bu nedenle sabırlı olmanız gerekiyor.

Dondurmalı karpuz suyu

Malzemeler:

1 kilo karpuz

Bir su bardağı üzüm ya da elma suyu

Çilekli dondurma

Öncelikle karpuzların çekirdeklerini çıkarın.

Karpuzları ve meyve suyunu rondaya atıp, çekin.

Çilekli dondurmalardan bir iki top alıp servis bardaklarına yerleştirin.

Bardaklara hazırladığınız karpuz suyunu boşaltın.

Buz gibi içeceğiniz hazır.

Havuçlu-zencefil suyu

Malzemeler:

2 adet elma

6 adet havuç

10 gram zencefil

1 adet limon

Havuçları ve zencefilin kabuğunu soyun.

Bir adet limonun suyunu sıkın.

Tüm malzemeleri katı meyve sıkacağından geçirin.

Leziz meyve suyunu soğukken ikram edebilirsiniz.

Fıstık ezmeli milkshake

Malzemeler:

3 kaşık çikolatalı dondurma

Çeyrek su bardağı süt

3 yemek kaşığı fıstık ezmesi

1 adet muz

Krem şanti

Krem şanti hariç tüm malzemeler rondoya atın.

Karışım güzel bir kıvam alana kadar karıştırılır.

Servis aşamasında bardaklara krem şanti eklenir.

Afiyet olsun.

Gazlı içeceklerin insan bedenine verdiği zararları okudukça, gözlerine inanamayacaksınız!