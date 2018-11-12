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Çocuklarının sesinden rahatsız olduğu iddiasıyla komşusunu bıçakladı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Bülent K., parkta oyun oynayan çocukların sesinden rahatsız olunca tartıştığı komşusu Hasan Şahin'i bıçakladı. Göğsüne saplanan bıçakla yaralanan Hasan Şahin tedavi altına alındı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 18:53
Çocuklarının sesinden rahatsız olduğu iddiasıyla komşusunu bıçakladı

Olay, Kartepe Arslanbey Mahallesi Atakent Konutları'nda meydana geldi. İddiaya göre Hasan Şahin'in çocukları apartman önündeki parkta oyun oynarken çıkardıkları sesten rahatsız olan Bülent K. komşusuyla tartıştı. Binanın önünde komşusu ile tartışan Bülent K. evden aldığı bıçakla Hasan Şahin'e saldırarak göğsünden bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Hasan Şahin'i gören komşuları 112 Acil ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan Hasan Şahin'i Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hasan Şahin acil serviste yapılan müdahalenin ardından Göğüs Cerrahi Servisi'nde tedavi altına alındı.

Hasan Şahin komşusu ile daha önce apartmanla ilgili sorunlar yaşadıklarını belirterek, "15 gün önce kapıda apartmanla ilgili konularla ilgili birkaç şey için bağrıştık, oradan beni kafaya taktığını söyledi. Gürültü konusunda bir sorun vardı, çocuklar neden kapının önünde oynuyormuş, neden ses yapıyormuş diye olayı çıkardı. Evde değil kapının önündeki parkta oynuyordu çocuklar. Orası ortak alan orada ses yapan, oyun oynayan yalnızca benim çocuklarım değildi. Başka çocuklar da vardı. Bu adam sadece benim çocuklarıma bağırıyordu. Sonra 'Seni öldüreceğim, seni yıkacağım, çoluk çocuğunu öldüreceğim' dedi. Sonra eve girdi bıçak aldı, ben onu dikkate almadım. Bıçağı aldıktan sonra ablası elinden tuttu. Bana ve eşime ağza alınmayacak küfürler etti, 'öldüreceğim hepinizi' dedi. O arada ben onu o halde görünce sopa parçası buldum, ilk önce eşime saplayacaktı. Ben sopayı aldığım için bana yöneldi. Ben sopayla onun sağ koluna vurdum, vurmamla beraber bıçağı sapladı. Ardından eşime bıçakla yönelip 'Seni de öldüreceğim, çocuklarını da öldüreceğim' diye bağırıyordu. Ondan sonra bende kendimi yola attım. Kendisinden şikayetçi oldum" dedi.

Olaydan sonra kaçan Bülent K. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 18:53
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