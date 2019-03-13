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Çocuklarının güvenliğini isteyen ailelere akıllı çocuk saatleri

Çocuklarının güvenliği konusunda endişe yaşayan aileler, akıllı çocuk saatlerini tercih etmeye başladılar.

13 Mart 2019 Çarşamba 14:03
Çocuklarının güvenliğini isteyen ailelere akıllı çocuk saatleri

Çocuklarının güvenliği konusunda endişe yaşayan aileler, akıllı çocuk saatlerini tercih etmeye başladılar. Akıllı çocuk saati, kola takıldıktan sonra çocuğun nerede olduğunu adım adım takip etmeye yarıyor. Akıllı çocuk saatlerine talebin oldukça fazla olduğunu belirten Eos Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Karabulut, taklit ürün konusunda da uyardı.



Çocuklarının güvenliği konusunda endişe yaşayan özellikle büyük şehirlerde yaşayan aileler, akıllı çocuk saatlerini tercih etmeye başladılar. Serviste unutulan bir çocuğun kurtarılmasına, ormanda kaybolan çocuğun da bulunmasına yardımcı olması ile çocuklarının güvenliğinden endişe eden aileler akıllı çocuk saatlerine yöneldi. Akıllı çocuk saati, kola takıldıktan sonra çocuğun nerede olduğunu adım adım takip etmeye yarıyor.



Saat uygulamadan kontrol ediliyor


Akıllı çocuk saatleri içine takılan bir telefon hattı ile çalışıyor. Aileler telefona yükledikleri uygulamayla saati kontrol ediyor. Cep telefonu mantığıyla çalışan saat, listeye kaydedilen numaralar dışında kimse saati arayamıyor. Aynı zamanda çocuk da saat üzerinden, liste dışındaki kimseyle iletişim kuramıyor. Listenin kaydını da aileler uygulamadan yapıyor. Uygulama yüklendikten sonra çocuğun nerede olduğu anında görülebiliyor. Aileler isterlerse bir alan belirliyor. Çocuk güvenli alandan çıktığı anda veya saat koldan çıkarıldığında, akıllı saat anne ve babalara uyarı mesajı gönderiyor. Bunun yanında, çocuğun en son bulunduğu konumu da aileye mesaj atıyor.



Acil durumda sos araması


Çocuk acil durumda sos araması yaparak anne veya babaya ulaşabiliyor. Şayet uzlaşamazsa rehberdeki 3’üncü kişiyi otomatik arıyor. Kimseye ulaşamazsa da konum mesajı gönderiyor. Tüm bu güvenlik adımları için çocuğun saatin yanındaki tuşa 3 saniye basması yeterli oluyor. Aileler istedikleri anda çocuklarına ulaşabildikleri gibi çocuk da istediği an rehberine uygulamadan kaydedilen kişileri arayabiliyor. Ancak, cep telefonundan farklı olarak bu saatlerin kontrolünü tamamen aileler yapıyor.



Yaşlılar da tercih ediyor


Bu saatler sadece çocuklar için değil, unutkanlık hastalığı yaşayan yaşlılar ve zihinsel engelli bireyler için de tercih ediliyor. Bu sayede yaşlı veya zihinsel engelli bireylerin kaybolma riskleri ortadan kalkıyor



Taklit ürünlere dikkat


Türkiye’de önemli saat satıcılarından Eos Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Karabulut, akıllı çocuk saat fiyatlarının modeline göre 250 ile 400 lira arasında değiştiğini belirterek, "Talebe yetişmekte zorlanıyoruz. Aileler saat sayesinde evlatlarını gönül rahatlığıyla okula gönderiyor" dedi.


Saat alırken en çok dikkat edilmesi gerekenleri de sıralayan Karabulut, piyasada ucuza satılan benzer ürünlerin özellikle kordonuna dikkat edilmesi gerektiğini kaydederek, taklit ürünlerin kordonunun çocuklarda cilt hastalıklarına neden olabileceğinin altını çizdi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:03
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