Çocuklarını kaçırıp çöp konteynerinde sakladı!

Konya'da yaşayan 12 yaşındaki Cumali ile 14 yaşındaki Sude Akçam geçtiğimiz hafta cuma günü kayboldu. Fenomen televizyon programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e çıkan anne Keziban Dağlı boşanma arifesindeki kocası ile eski eşi Burhan Akçam'ı sorumlu tuttu. Müge Anlı, canlı yayında kadının eski eşini konuşturdu. Burhan Akçam çocukları kaçırdığını itiraf etti.

Konya'da yaşayan 12 yaşındaki Cumali ile 14 yaşındaki Sude Akçam geçtiğimiz hafta cuma günü kayboldu. Fenomen televizyon programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e çıkan anne Keziban Dağlı boşanma arifesindeki kocasını sorumlu tuttu. Müge Anlı, canlı yayında kadının eski eşini konuşturdu. Burhan Akçam çocukları kaçırdığını itiraf etti.

Çocuklarının kaybından eski eşi Burhan Akçam ile boşanma aşamasındaki eşi Yusuf Dağlı’yı sorumlu tutan anne Keziban Dağlı, günlerdir hiçbir hayat belirtisi göstermeyen çocuklarını sağ bulamayacağını düşünüyordu.

ESKİ EŞİ CANLI YAYINA ALDI

Müge Anlı, çocukların öz babası olan ve Niğde Bor’da yaşayan eski eş Burhan Akçam’ı canlı yayına aldı. Baba Burhan Akçam’ın rahat tavırlarına ve çelişkili açıklamalarına dikkat çeken araştırmacı gazeteci Müge Anlı, çocukların babaları Burhan Akçam tarafından kaçırıldığını söyleyen bir ihbarcıya ulaştı.

Çocuklarını kaçırıp çöp konteynerinde sakladığı iddia edilen baba Burhan Akçam, Müge Anlı’nın ısrarlı soruları karşısında itirafta bulundu. Burhan Akçam, usta gazeteciye, “Madem sen ve emniyet müdürü bu kadar endişeli anlatayım. Bu kadın çocuklara bakmıyordu. Kızım Sude de beni aradı. Kızım Sude ve oğlum Cumali, yürüyerek Aksaray’ın çıkışına kadar gelmişler. Çocuklar şu anda, Afyonkarahisar’dalar. Velayetlerini alırsam çocukları veririm” dedi.

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Baba Burhan Akçam’ın canlı yayındaki itirafı sonrası Niğde İl emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı. Burhan Akçam, canlı yayın sırasında gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Anne Keziban Dağlı ve yakınları, çocukların sağ olduğunu duyunca derin bir nefes aldı.