Çocuklarına destan isimler veren baba sosyal medyayı salladı
Denizli’de yaşayan bir baba, çocuklarına verdiği isimlerle sosyal medyada büyük ilgi topladı. Türk tarihi ve kültüründen ilham alan baba, her biri derin anlamlar taşıyan isimlerle çocuklarını adeta birer “destan kahramanı” gibi adlandırdı. Sosyal medyada paylaşılan bu isim listesi, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, özellikle Türk tarihine ve kültürüne ilgi duyan kullanıcıların dikkatini çekti. Bu sıra dışı tercih, birçok kişi tarafından hem takdir edildi hem de merak konusu oldu.
Aileye ait listede yer alan çocuk isimleri şöyle: Oğuzhan, İlbilge, Alper Tunga, Aybars Pusat, Selenge Senem, Aybike Halime, Hazercan Neşe, Ramazan Kürşat, Alperen Koray, Kurtcebe Noyan, Subutay Noyan, Börübars Sancar.
İsim listesinin paylaşılmasıyla birlikte sosyal medyada yorum yağmuru yaşandı. Kullanıcıların büyük bölümü, babanın bu tercihini “Türk kültürüne ve tarihine saygı duruşu” olarak değerlendirirken, bazıları da bu isimlerin “Her biri ayrı bir efsane” olduğuna vurgu yaptı. Yorumlar arasında mizahi paylaşımlar da dikkat çekti.