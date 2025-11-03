Çocuklarına destan isimler veren baba sosyal medyayı salladı

Denizli’de yaşayan bir baba, çocuklarına verdiği isimlerle sosyal medyada büyük ilgi topladı. Türk tarihi ve kültüründen ilham alan baba, her biri derin anlamlar taşıyan isimlerle çocuklarını adeta birer “destan kahramanı” gibi adlandırdı. Sosyal medyada paylaşılan bu isim listesi, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, özellikle Türk tarihine ve kültürüne ilgi duyan kullanıcıların dikkatini çekti. Bu sıra dışı tercih, birçok kişi tarafından hem takdir edildi hem de merak konusu oldu.