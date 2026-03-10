  • İSTANBUL
Ahmet Çakar taraftarı çok kızdırdı: Çekirge bir zıplar iki zıplar! Galatasaray'ı çok acı bir gece bekliyor

Galatasaray bu akşam Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u ağırlıyor. Türkiye saat 20.45’te başlayacak maça kilitlenmişken Ahmet Çakar’ın yaptığı açıklama Galatasaraylıları çok kızdırdı. Çakar’ın “Çekirge bir zıplar iki zıplar.. Çok acı bir gece Galatasaray'ı bekliyor. Liverpool en az 2-3 ve üzeri farkla kazanır” sözü taraftarlar arasında büyük tepki çekti.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında bugün sahasında İngiliz devi Liverpool’u ağırlıyor. RAMS Park’ta saat 20.45’te başlayacak mücadele öncesi sarıkırmızılılar, lig aşamasında da yendiği Liverpool karşısında rövanş öncesi avantaj sağlamayı hedefliyor. Esik hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, ‘Derin Futbol’ programında yaptığı değerlendirmede Galatasaray için zor bir gece olacağını savundu.

ÇOK KÖTÜ BİR GECE OLACAK

Çakar’ın maçla ilgili açıklamaları şu şekilde: “Galatasaray için çok kötü bir gece olacak. Temennim asla değil; keşke Galatasaray 5-0 kazansa fakat çekirge bir iki sıçrar, üçüncüsünde sıçrayamaz; bu futbolun doğal dinamiği. Galatasaray iki tane deve karşı çok başarılı sonuçlar aldı; biri Liverpool, ikincisi Juventus. Ama bu sefer Galatasaray’ı dramatik ve acı bir gece bekliyor. Galatasaray, Liverpool’a en az 2-3 ve üzeri fark yiyerek kaybeder.” Çakar’ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, sarı-kırmızılı taraftarların büyük öfkesini çekti.

