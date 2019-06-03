Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği Üyesi Ayber Hastürk’ün küratörlüğünü yaptığı ve Bauhaus Okulunun 100. yılı kutlamaları dolayısıyla Türk Alman Kültür Derneği ile birlikte yürütülen etkinlikte "Çocukların Yorumuyla Bauhaus" sergisi açıldı.

Çocukların gözüyle sanat ekolüne bakmak için Altınoran Sanat Galerisi’nde açılan sergi hakkında açıklama yapan Ressam Ayber Hastürk, Bauhaus Okulunun bir Alman devlet okulu olduğunu ve Hitler döneminde kapatıldığını belirterek, “Türkiye’de Bauhaus adı sık sık mimarlıkla özdeşleştirilmektedir. Ancak Bauhaus çatısı altındaki atölyelerin çeşitliliği bile, bu okulun gerçekte ne kadar bütüncül ve çok yönlü olduğun göstermektedir” dedi.

Hastürk, “Bauhaus’ta sergiler, filmler, konferanslar, çocuklar ve gençler için yarışmalar ve şuan görüldüğü gibi çocukların çizdiği resimlerin atölyeleri gibi çalışmalar yapılmaktadır. Bu sergi 8 Haziran 2019 tarihine kadar Altınoran Sanat Galerisi’nde açık kalacak. Tüm sanatseverleri ve çocuklarımızı bu sergiyi gezmelerini ve incelemelerini bekliyoruz” dedi.