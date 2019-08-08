Edirne Belediyesi’nin hizmete açtığı tiyatrosundan bale salonuna, masa tenisinden müzik kursuna kadar; çocukların kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda eğitim alabileceği Edirne Yaşam Merkezi, çocukların yaşamlarına dokunmaya devam ediyor. Bir zihin sporu olan satrancı çocuklarla buluşturmak için açılan satranç atölyesi düzenlenen Satranç Turnuvası ile son buldu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın geçtiğimiz yıl Ekim ayında hizmete sunduğu Edirne Yaşam Merkezi; çocuklara birçok konuda eğitimler vererek; çocukların hayatlarında farkındalık yaratmaya devam ediyor. Bu kapsamda Edirne Akademi bünyesinde Edirne Yaşam Merkezi’nde Satranç Atölyesi düzenlendi. Satranç atölyesinde gönüllü eğitmen Hasan Çivi tarafından çocuklara satranç eğitimi verildi. 4 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Satranç Atölyesi; satranç turnuvası ile son buldu. Atölyeye katılan öğrenciler öğrendikleri bilgileri uygulayarak rakipleriyle kıyasıya mücadele etti. 14 öğrencinin katıldığı turnuvada birinci Naz Korkmaz, ikinci Bilge Türkan, üçüncü Berk Çalışkan, dördüncü ise Baran Akın oldu.

Dereceye giren ilk 3 öğrenci madalya ile ödüllendirilirken, dördüncüye ise satranç takımı hediye edildi.

Turnuvaya katılan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu da Edirne Akademi kapsamında Edirne Yaşam Merkezi’nde çeşitli konularda eğitimlerin devam ettiğini belirterek, “Edirne Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha donanımlı yetişebilmeleri için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Bu kapmanda Edirne Yaşam Merkezi’nde çocuklarımız için çeşitli konularda atölyeler düzenliyor; onların hayatlarında farkındalık yaratıyoruz. Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’müze ve gönüllü eğitmenlerimize verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyor; bir zihin sporu olan satranca gönül veren tüm çocuklarımızı bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.