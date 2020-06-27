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Yerel

Çocukların yaktığı ateş bir evi küle çevirdi

Hatay’da 2 çocuğun arazide otları ateşe vermesi sonucu çıkan yangında, tek katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 17:00:00 -
Çocukların yaktığı ateş bir evi küle çevirdi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki İskenderun Caddesi'nde, sokakta oyun oynayan çocukların boş arsadaki otları ateşe vermesi sonucu yangın çıktı.

Yangın, boş arazideki tek katlı eve sıçrayarak büyürken alevleri görenler itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangın söndürüldü.

Ancak evin büyük kısmı yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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