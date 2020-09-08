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Aktüel Çocukların traktör römorkunda havuz keyfi
Aktüel

Çocukların traktör römorkunda havuz keyfi

Yeniakit Publisher
2020-09-08 13:42:52 -
Çocukların traktör römorkunda havuz keyfi

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir çiftçi, küçük kardeşleri için traktör römorkunu havuza çevirdi.

Suriye sınırına sıfır noktadaki Kuşaklı Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki çiftçi Hamdullah Umut Cemiloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla denize götüremediği en büyüğü 16, en küçüğü 12 yaşındaki dört kardeşi için traktör römorkunu havuza dönüştürdü.

Naylon brandayla kaplanıp içine su doldurulan römorka giren çocuklar sıcak havada yüzmenin ve serinlemenin tadını çıkardı.

Çiftçi Cemiloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgından dolayı denize götüremediği kardeşlerini bir nebze olsun mutlu etmek istediğini söyledi.

Havuza çevirdiği römorka kardeşlerinin yanı sıra komşu çocuklarının da girdiğini ifade eden Cemiloğlu, onları mutlu etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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