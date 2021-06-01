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Yaşam Çocukların toplu taşıma kullanması yasak mı? 18 yaş altı otobüse metrobüse binemiyor mu?
Yaşam

Çocukların toplu taşıma kullanması yasak mı? 18 yaş altı otobüse metrobüse binemiyor mu?

18 yaş üstü otobüse dolmuşa binemiyor mu? Koronavirüs salgınında 1 Haziran itibariyle kademeli normalleşme dönemi başladı. Yeni dönemle birlikte 18 yaş altına yönelik yasaklarının durumu merak ediliyor. Peki, çocuklar toplu ulaşıma binemiyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-06-01 17:12:00 -
Çocukların toplu taşıma kullanması yasak mı? 18 yaş altı otobüse metrobüse binemiyor mu?

Türkiye bir yılı aşkın süredir koronavirüse karşı büyük bir mücadele veriyor. Kısmi ve tam kapanmayla ülkemizde vakalar ciddi şekilde azaldı. Ancak salgında ani olarak kısıtlamaların kaldırılması piklere sebep olduğu için kısıtlamalar kademeli olarak azaltılıyor. Peki, 18 yaş altı yasakları devam ediyor mu?

Çocukların toplu taşıma kullanması yasak mı? 18 yaş altı otobüse metrobüse binemiyor mu?

18 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırıldı. 18 yaş altındaki vatandaşlar herkes gibi hafta içi ve hafta sonu kısıtlama saatlerinde dışarı çıkamıyor, diğer zamanlarda ise sokağa çıkmalarına yönelik bir yasak yok. Ancak 18 yaş altı vatandaşların toplu taşıma kullanmaları yasak. Konu hakkında İçişleri Bakanlığı genelgesinde şu ifadeler yer alıyor:

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır. Bu hükümden, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitim ve öğretim yapmasını uygun gördüğü öğrenciler istisna tutulacaktır. 

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