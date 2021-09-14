Çocukların özgüveni nasıl arttırılır?

Çocuk gelişiminde çeşitli oyunlar oynamanın etkisinin büyüktür. Çocuklar oyun oynarken duygusal zekalarının gelişmesine katkıda bulunurlar. Ayrıca, daha yaratıcı olabilmenin yollarını keşfederler. Kendi başına sıkılmadan zaman geçirmeyi öğrenen bir çocuk zamanla kendine olan güvenini geliştirir.

Oyun oynayan çocukların özgüveninin daha yüksek olduğunu söyleyen Uzman Klinik Psikolog Selenay Yücel, konu hakkında ailelere önerilerde bulundu.

"Çocukların kendilerine olan özgüveni artıyor"

Uzman Klinik Psikolog Selenay Yücel, "Çalışan ebeveynler yetersizlik duygusunu çok fazla hissediyor. Çalışan anne ve baba çocuklarıyla iyi zaman geçiremediklerine inanıyorlar. 0-6 yaş döneminde beyin gelişimini desteklemek için çok fazla uyarana ve oyuna ihtiyaç oluyor. Ebeveynler çocuğuma yeterli olabiliyor muyum, diye kaygılanabiliyorlar.” şeklinde konuştu.

Yücel sözlerine şöyle devam ederek “Nitelikli zaman geçirmek sadece çocukla saatlerce yan yana olmak değil. Şimdi ve burada seninleyim, seninle olduğum bu süreçte zamanımı tamamen sana ayırıyorum ve bundan keyif alıyorum mesajını verebilmeliyiz. Bu mesajı alan çocuklar kendilerini duygusal, sosyal ve bilişsel anlamda iyi hissedecektir. Çocukların kendilerine olan öz güvenleri artıyor.” dedi.

"Sevgi ve şefkati koşulsuz şekilde göstermek gerekiyor"

Oyun oynanan çocuğun daha sosyal olduğunu söyleyen Yücel, “Yapılan araştırmalar bize gösteriyor ki oyun oynanan çocuğun öz güveni daha yüksek oluyor. Anne ve baba çocuklarıyla bir plan yapıyorsa bu plana sadık kalmalı. Çocuklarla yapılan planlar bozulmamalı. Çocuğun sevdiği ve keyif aldığı oyunlar tercih edilmeli. Anne ile babanın eğitici ve öğretici rolünün dışında bir de eğlendirici tutumu da çocuklar için çok önemli. Çocuklar sevdiğini ve değerli olduğunu hissetmeli.” ifadelerini kullandı.

Ebeveynlerin bir gün ilgili diğer gün ilgisiz olmasının çocuğun kafasını karıştıracağını anlatan Selenay Yücel sözlerini şöyle noktaladı: “Sevgi ve şefkati koşulsuz bir şekilde göstermek gerekiyor. Günlük ev işlerinde bile çocuğun desteğini almak çok önemli. Çocuğa sorumluluklar verilmeli. Çocuğa küçük görevler verilerek hem günlük yaşama entegre etmeli hem de çocukla vakit geçirmiş olunur.”