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Çocukların ödevini ebeveyn yapmamalı!

Psikolog Esma Uygun, okulların açılmasıyla beraber gündeme gelen sorunlar arasında ödev ve ders çalışma krizleri olduğunu söyledi.

18 Aralık 2018 Salı 21:23
Çocukların ödevini ebeveyn yapmamalı!

Ders çalışma ve ödev yapmanın sorumluluk bilincinin bir parçası olduğunu vurgulayan uzmanlar, birçok ebeveynin aşırı kollayıcı ve koruyucu davranarak çocuğu tembelleştirdiğine dikkat çekiyor.

Çocuğun gündelik hayatında kendi yapabileceği şeyleri yaparak öğrenme sürecinin işlediğini vurgulayan uzmanlar, “Neyi nasıl yapacağını önce anlatın, sonra gösterin, yapamazsa yardım edin” uyarısında bulundu.

ÇOCUĞUNUZU TEMBELLEŞTİRMEYİN

Krizin temel nedeninin birçok ebeveynin aşırı kollayıcı ve koruyucu tutumu olduğunu ifade eden Uygun, ders çalışmanın bir sorumluluk bilinci olduğunu, çocukların yapabileceği şeyleri ebeveynlerin üstlenmeleri sonucunda çocukların tembelleştiklerini kaydetti.

“Birçok ebeveyn aşırı kollayıcı ve koruyucu davranarak, çocuğun yapabileceği şeyleri de kendisi yapmakta ve çocuğu tembelleştirmekte” diyen Esma Uygun, şöyle konuştu:

“Okul çocuğun sosyal hayatı deneyimlediği ilk ortam ve kuralların ebeveynlerden bağımsız olarak işlemeye başladığı yeni bir alandır. Okulda artık sorumluluklar devreye girmeye başlamıştır. Bu nedenle ders çalışmak sorumluluk bilincinin bir parçasıdır. Bu nedenle ders çalışma eylemi, çocukların aileden edindiği sorumluluk bilinci açısından ele alınmalıdır. Ebeveyn tutumları çocuğun sorumluluk bilincini geliştirmesi açısından büyük önem taşır. Çocuğun kendi disiplinini oluşturması için ebeveynlerin desteğine ihtiyacı vardır.”

BAŞARMIŞLIK HİSSİ MOTİVE EDİYOR

Baskı yapmanın veya azarlamanın çocuğun dersten ve okuldan soğumasına neden olacağına da dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Esma Uygun, “Başarmışlık hissi çocuğa yaptığı davranış için motivasyon sağlar. Önce çaba sarf etmesi gerektiğini öğretir. Ama bunu yaparken üslubunuz “sen kendin yap, artık koca çocuksun” gibi itici bir üslup olmamalıdır” tavsiyesinde bulundu.

ANLATIN, YAPAMAZSA YARDIM EDİN

Uzman Klinik Psikolog Esma Uygun, çocuğun sorumluluk kazanması için ebeveynlere şu önerilerde bulundu:

“Çocuğun gündelik hayatında kendi yapabileceği şeyleri yaparak öğrenme sürecini engellemeyin.

Neyi nasıl yapacağını önce anlatın, sonra gösterin, yapamazsa yardım edin.

Ödevi yapmanın veya yapmamanın sorumluluğunu çocuğun almasını sağlayın.

Zaman planlamasını öğrenmesi için günlük plan oluşturup uyum sağlamasına yardımcı olun. Bunu yaparken sadece hatırlatmada bulunun.

Asla baskı yapmayın, sabırlı ve anlayışlı bir üslup sergileyin.”

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 21:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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