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Dünya

Çocukların masum dünyası! Bu görüntü milyonlarca kez izlendi..

Brezilya'da çekildiği belirtilen bir videoda, trafik ışıklarında araba camı silen çocukla arabanın içindeki çocuğun birbirleri ile hediyeleşmesi izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 20:05:00 - 2022-08-04 20:13:48

Sosyal medyada milyonlarca izlenen bir videoda, çocukların masum dünyası duygusal anlar yaşattı.

Brezilya'da kaydedildiği belirtilen görüntülerde bir çocuk trafik ışıklarında araba camı silerek para kazanmaya çalışıyordu.

Karşılıklı hediyeleştiler

Camını sildiği arabalardan birisinin içinde aynı yaşlarda bir çocuk daha vardı. Çocuk arabanın camını yavaşça indirip, cam silen akranına oyuncağını hediye etti.

Hediyesini alan çocuk, arabadaki çocuğa oyuncağı geri alması için ısrar etti. Çocuk ısrara rağmen hediye ettiği oyuncağı geri almadı.

Oyuncak hediye edilen çocuksa bir yere gidip, elinde yiyecekle döndü. Arabanın içindeki çocuğa yiyeceğinden ikram etti. Görüntüler izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

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