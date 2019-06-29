0553 313 94 23

Çocukların kibrit oyununda facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul'da pencereleri açık olan bodrum katındaki daireye sokakta oynayan çocuklar tarafından atılan kibrit yangına neden oldu.

29 Haziran 2019 Cumartesi 12:44
Çocukların kibrit oyununda facianın eşiğinden dönüldü

Esenyurt'ta 4 katlı binanın boş ve pencereleri açık olan bodrum katındaki dairesine, kibrit attığı iddia edilen çocuklar, yangına sebep oldu. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın, Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Yosun Sokak'ta saat 12.00 sıralarında 4 katlı binada yaşandı. Görgü tanıklarının iddiasına göre boş olan bodrum kattaki dairenin camları açık ve içeride çöpler vardı. Sokakta oynayan çocuklar ellerine geçirdikleri bir kibriti yakıp açık olan camdan içeriye attı. Daire içindeki atıl durumdaki eşyaların alev almasıyla yoğun duman oluştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yaşıtlarının içeriye yanan kibrit attıklarını söyleyen bir çocuk ise "Çocuklar oyun oynuyordu. Kibrit vardı kibrit attılar buraya dairenin camları da açıktı. Ev boştu" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 12:44
  1. Esenyurt
  2. yangın
  3. Necip Fazıl Kısakürek
  4. Görgü tanıkları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çanakkale’deki kazanın ateşi Bursa’ya düştü
    1. Çanakkale’deki kazanın ateşi Bursa’ya..
    2. Libyalı Hafter güçlerinin sözcüsünden..
    3. Kimse bunu beklemiyordu! Trump'tan Kim..
    4. Devrilen traktörün altında kalan..
    5. Odunpazarı Belediyesi’nde hizmet içi..
    6. Antalya’da ambulans kazası: 1 yaralı
    7. G20 Liderler Zirvesi sonuç bildirisi
    8. Girdikleri evden bir şey çalmadan..
    9. Başkan Erdoğan: "Mobbing yalanını..
    10. Avrupa Spor ve Kültür Festivali
    11. Iğdır’da trafik kazası: 1 yaralı
    12. Demircioğlu: “Plansız göç,..
    13. Afyonkarahisar’da 8’inci Halka Modül..
    14. Abdullah Gül Saadet Partisi'nin..
    15. Afyonkarahisar’da Büyük Zaferin 97...
    16. Gençler yaz kamplarında buluşuyor
    17. Kuzeyşehir altyapı çalışmaları son..
    18. ERÜ Tıp Fakültesi 45. Dönem..
    19. Milli Halterciler Dünya Şampiyonasına..
    20. Denizde sürüklenen 27 mülteci sahil..
    21. TFF'den Ali İpek için başsağlığı mesajı
    22. Develi’de Yaz Spor Okulları Muhteşem..
    23. Gezi organizatörü Kavala’ya destek..
    24. Suçüsüstü olunca Türkiye’yi tehdit..
    25. Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği..
    26. Dev çekirge Adıyaman’da görüldü
    27. AK Parti İl Yönetimi ve..
    28. Fatsa Emlakçılar Derneği Başkanı..
    29. AK Parti'de yeni dönem için düğmeye..
    30. MAGİAD üyeleri Kuzey Makedonya’ya..
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı