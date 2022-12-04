Çocukların kemiklerini çelik gibi yapan karışım! Uyumadan önce bir bardak içirin

Çocukların gelişimi her ebeveyn için dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Çocukların gelişiminde kemik sağlığı en önemli noktalardan biridir.

Çocukların gelişiminde en önemli noktalardan biri olan kemikler için en etkili karışımı alternatif tıp uzmanları önerdi. 3 besinden yapılan bu karışım sayesinde çocukların kemikleri çelik gibi olacak. İşte çocukların kemiklerini güçlendiren karışım

Anne karnından itibaren çocukların sağlıklı beslenmesi oldukça önemlidir. Bu durumda en dikkat edilmesi gereken sistem ise kemiklerdir. Kemik gelişimi için çocukların bazı besinleri diğerlerinden daha fazla tüketmesi lazım. Bunun için çocukların bol bol oynamasında fayda var. Çünkü hareketli oyunlar çocukların kemik gelişimlerini olumlu etkiler. Tıpkı yetişkinlikte yapılan sporlar kadar etkilidir.

Uzmanlar çocukların kemik gelişiminde en büyük payı olan 3 besinden oluşan bu karışımı şiddetle önerdi. Her gece yatmadan tüketilmesi gereken bu besinler çocukların kemiklerini çelik gibi yapıyor.

İŞTE ÇOCUKLARIN KEMİKLERİNİ GÜÇLENDİREN KARIŞIM!

Süt, ceviz ve bal...

Doğadaki en güçlü besinler olan bu üçlü hem protein, hem kalsiyum hem de antioksidan barındırır. Bu sayede bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek hücrelerin hızla yenilenmesini sağlar. Uyurken ise vücut daha hızlı yeniler kendini.

Bu yüzden uzmanlar özellikle çocuklara en sağlıklı besinleri uykudan önce verilmesini tavsiye eder. Ayrıca uyumadan bir saat önce verilen süt çocuklarda düzenli uykuyu sağlar.

Bir bardak sütün içine 2 tane ceviz ve bir tatlı kaşığı bal koyun. Mikserden geçirin. Çocuklarınıza uyumadan bir saat önce içirin.

SÜT CEVİZ BAL KARIŞIMININ FAYDALARI

Vücuttaki serbest radiakalleri azaltır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kemik gelişimini destekleyerek vücutta ürik asit dengesini sağlar.

Hücrelerin hasar almasını önler.

Kanser oluşumunun önüne geçer.