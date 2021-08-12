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Çocukların kavgasına büyükler karışınca felaket yaşandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, yabancı uyruklu iki grup arasında 'çocuk kavgası' nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada Habet Vali (30) yaşamını hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 00:33:00 -
Çocukların kavgasına büyükler karışınca felaket yaşandı

Olay, akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karşılaşan yabancı uyruklu iki grup arasında çocuklarının kavgası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda yabancı uyruklu 3 kişi ile kavgayı ayırmaya çalışan 2 Türk vatandaşı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada ağır yaralı olarak Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan Habet Vali, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar Y.B., M.U., İ.H., ile A.Ş.nin tedavisi ise sürüyor.

Olayla ilgili polis, hastane ve kavganın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

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