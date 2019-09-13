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Çocukların hayal gücü resimlere yansıdı

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi Kadın Ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Solin Çok Amaçlı Çocuk ve Aile Merkezi’ndeki resim kursuna katılan çocukların yaz dönemi boyunca emek verdiği resimler düzenlenen sergide görücüye çıktı.

13 Eylül 2019 Cuma 16:28
Çocukların hayal gücü resimlere yansıdı

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi Kadın Ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Solin Çok Amaçlı Çocuk ve Aile Merkezi’ndeki resim kursuna katılan çocukların yaz dönemi boyunca emek verdiği resimler düzenlenen sergide görücüye çıktı. Çocukların hayal gücünü yansıtan kareler beğeni topladı.


Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, emek veren eğitmenlere ve çocuklara teşekkür ederek sosyal,kültürel ve eğitim çalışmalarının yıl boyunca devam edeceğini bildirdi. Bağlar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri bünyesinde faaliyet gösteren Solin Çok Amaçlı Çocuk ve Aile Merkezi, yaz dönemi boyunca öğrenciler ile gerçekleştirdiği çalışmaları,düzenlediği iki ayrı sergi ile sergileyerek vatandaşların beğenisine sundu. Vatandaşların ilgi gösterdiği sergilere, belediye yöneticileri, eğitmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.


Solin Çok Amaçlı Çocuk ve Aile Merkezi’ne ait olan iki semtteki merkezlerde gerçekleşen programlarda okul öncesi öğrencilerinin gösterisi ve müzik korosunun dinletisi yapıldı. Çocukların oyun gösterisi ve müzik dinletisinden sonra ise sergi alanı gezilerek çocukların el emeği göz nuru olan çalışmalar incelendi. Yaz dönemindeki kurslara katılarak alanında uzman eğitmenlerden eğitim alan çocukların hayal gücünü yansıtan birbirinden ilgi çekici insan, hayvan ve canlı resimleri beğeni topladı.


Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, emek veren eğitmenlere ve çocuklara teşekkür ederek sosyal, kültürel ve eğitim çalışmalarının yıl boyunca devam edeceğini bildirdi. Başkan Beyoğlu, ”Bir çocuğun mutluluğu tüm dünyaya bedeldir. Bizim çocuklara ve insanlara bakışımız bu şekildedir. Sosyal,kültürel ve eğitim çalışmalarına özel önem veriyoruz. Bu çalışmaların güzel sonuçlarını görmek sevindirici. Çocuklarımız ve eğitmenlerimiz büyük emek vermiş,ortaya bu anlamlı eserler çıkmıştır. Hepsini tebrik ediyoruz. Gönül belediyeciliği diyoruz. Eğitim,sosyal ve kültürel faaliyetleri desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:28
  1. sergi
  2. kültür

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