"Çocukların Gözünden: Kıyıköy" fotoğraf sergisi ziyarete açıldı

İSTANBUL (AA) - "Kıyıköy Fotoğraf Atölyesi"ne katılan Türk ve Rus gençlerin çektiği fotoğraflardan oluşan "Çocukların Gözünden: Kıyıköy" sergisi, İstanbul Deniz Müzesi'nde ziyarete açıldı.

TürkAkım tarafından gerçekleştirilen "Kıyıköy Fotoğraf Atölyesi"ne katılan çocukların çektiği Kıyıköy fotoğrafları, bugün gerçekleştirilen açılış töreni ile Beşiktaş'taki Deniz Müzesi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Rusya kıyısından başlayıp, Karadeniz'den ilerleyerek, Türkiye'ye doğru ulaşan TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı, Trakya kıyısında karaya çıktığı nokta olan Kıyıköy'de, sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi.

Projede, Kıyıköy Ortaokul ve Anadolu Lisesi ile İstanbul Puşkin Uluslararası Rus Okulu öğrencilerine yönelik verilen Fotoğraf Atölyesi eğitimleri ile, hem Kıyıköy gençlerine yeni bir uğraş ve beceri kazandırmak hem de Kıyıköy'ün turizm potansiyelini duyurmak hedeflendi.

Proje kapsamında, 4 hafta sonu boyunca verilen eğitimlerde, 40 binin üzerinde adım atılarak, 5 binin üzerinde fotoğraf çekildi.

Hazırlanan katalogda 5'i Rus, 37 çocuğun fotoğrafları yer alırken, eğitimlere katılan Türk ve Rus öğrencilerin çektiği fotoğraflardan oluşan "Çocukların Gözünden: Kıyıköy" sergisi de, İstanbul'da 13 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

- "Kıyıköy'ün çocuklarına, gençlerine, geleceğine katkıda bulunmak bizim için işimizin en keyifli tarafını oluşturuyor"

TürkAkım Sözcüsü Aslı Esen, böyle bir projeyi hayata geçirmekten duydukları memnuniyete işaret ederek, şunları söyledi:

"Kıyıköy'ün çocuklarına, gençlerine, geleceğine katkıda bulunmak bizim için işimizin en keyifli tarafını oluşturuyor. Bu projede işin daha çok insani boyutuna eğildik. Çocuklara, çocukların geleceğe bakış açısına yeni bir şey kazandırmak istedik. Hem bir uğraş, hem bir hobi, belki de bir mesleği, hayatlarına katabilmek istedik ve böyle bir bakış açısıyla yola çıktık.

Kıyıköy ayrıca ciddi turizm potansiyeli olan bir yer, bu potansiyeli kendi çocuklarının gözünden de gösterebilmek istedik. Diğer yandan, İstanbul Puşkin Uluslararası Rus Okulu ile ortaklık kurarak, kültürlerarası bir köprü kurmayı amaçladık. Bu güzel çocuklarla çalışmak, Kıyıköy'ün güzelliklerine onların gözünden tanık olmak bizler için de bir ayrıcalık oldu."

Lise 1. Sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Sıla Koç ise eğitimlerin oldukça eğlenceli geçtiğini dile getirdi.

Koç, "Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum, eğitimler sayesinde fotoğrafları daha iyi çekmeye başladım. Proje kapsamında bize hediye edilen fotoğraf makinesi sayesinde bundan sonra daha fazla fotoğraf çekebileceğim. Projeyi hayata geçiren herkese teşekkür ederim, bizim için çok güzel bir deneyim oldu. Hem eğlendik, gezdik, gelen Rus arkadaşlarımıza Kıyıköy'ü tanıttık hem de daha iyi fotoğraf çekmeyi öğrendik." diye konuştu.