Bizimkiler de bale yaptıradursun! Çin'in anaokulu eğitimine bakın

Çin’de okul öncesi eğitim kurumları, çocukların hayat becerilerini geliştirmek için çeşitli aktiviteler düzenliyor. Bu uygulamalarda çocuklar hem eğleniyor hemde el becerilerini geliştiriyor.

Verilen bu eğitim, çocukların erken yaşlardan itibaren günlük yaşamlarında aileye bağımlı kalmadan kendi işlerini kendileri görerek daha yetenekli olmalarını sağlıyor. Ayrıca ev işleri yapma becerileriyle birlikte sorumluluk alma hissiyatınında gelişmesini sağlıyor.

Çin’deki bu uygulama, çocukların hem akademik hemde pratik becerilerini üst düzey ve dengeli bir şekilde gelişmesine sebep olacak kapsamlı bir eğitimin en önemli parçası olarak görüyor.

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