Çocukların erik kavgasında aileler birbirine girdi! Uzun namlulu silahlar kullanıldı, ölü ve yaralılar var

Erzurum'da bahçedeki ağaçtan erik toplayan çocuklar arasında çıkan kavganın, daha sonrasında ailelerin de dahil olmasıyla silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un Karayazı ilçesi Çakmaközü Mahallesi'nde bir bahçeden erik toplayan çocuklar arasında kavga çıktı. Daha sonrasında bu kavgaya aileler de dahil oldu.

Uzun namlulu silahlarla ateş açıldı

Çocuklar arasında başlayan kavgaya büyüklerin de dahil olmasıyla iki ailenin birbirine girdiği kavgada uzun namlulu silahlar da kullanıldı. Uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu Reşit Kaya (51) ile çocukları Sezgin Kaya (22) ve Selman Kaya (16) hayatını kaybederken, Ramazan Özmen de yaralandı.

Ekipler sevk edildi

Yapılan ihbar sonucu olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Açılan ateş nedeniyle yaralanan Ramazan Özmen, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden baba ve oğullarının cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

"Dışarı çıkarken ateş açıp ağabeyim ve çocuklarını öldürdüler"

Meydana gelen silahlı kavga nedeniyle olay yerine güvenlik güçlerince önlem alınırken, 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Silahlı kavgada hayatını kaybedenlerden Reşit Kaya'nın kardeşi Metin Kaya ise, 3 kişinin hayatına mal olan olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ağabeyimin evinin önüne gelen Sebahattin ve Ramazan Özmen, telefon açarak 'Çıkın dışarı' demişler. Ağabeyim ve çocukları dışarı çıkarken ateş açıp onları öldürüyorlar" ifadelerini kullandı.