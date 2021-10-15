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Ekonomi Çocukların eğitim hayatları teminat altında
Ekonomi

Çocukların eğitim hayatları teminat altında

Türkiye Hayat Emeklilik’in Eğitimin Gücü Sigortası’yla çocukların eğitim yaşamları güvence altına alınıyor. 18-65 yaş arası herkesin faydalanabildiği sigorta, hayat kaybı teminatını da içeriyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 16:45:00 -
Çocukların eğitim hayatları teminat altında

Türkiye Hayat Emeklilik Strateji, Dijital Dönüşüm ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Bilal Türkmen, “Çocukların eğitim masrafları yıllar içerisinde değişiklik gösteriyor. Bu durum, eğitimin devamlılığı için karşılaşılabilecek risklere karşı anne babaların önlem almalarını gerektiriyor. Doğal olarak eğitim sigortası ihtiyaç haline geliyor. Tüm ebeveynlere Eğitimin Gücü Sigortası’yla çocuklarımızın öğrenim hayatlarını garanti altına almalarını öneriyoruz” ifadelerini kullandı. Çocuklarının ya da yakınlarının eğitimlerinde daha güvenli adımlarla ilerlemelerine destek olmak isteyen 18-65 yaş arasındaki sağlıklı tüm müşteriler, sigortadan faydalanabiliyor. Ödenmesi gereken prim de sigorta süresine, yaşa ve teminat tutarına göre belirleniyor. Ödenen primin tamamı, aylık ücretin yüzde 15’ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla alınıyor. İçinde bulunan aydaki vergi dilimine göre yüzde 15 ila yüzde 40 oranında gelir vergisi matrahından düşürülüyor.

Minimum 2 yıllık güvence

En az 2, en çok 20 yıl arasında olmak üzere çocuğun kalan eğitim süresini düşünerek sigorta müddeti tespit edilebiliyor. Yaşam kaybı teminatının tutarı ise çocuğun yıllık eğitim masrafı ve süresi dikkate alınarak belirleniyor. Kalan eğitim süresiyle orantılı olarak her yıl azalarak devam ediyor.

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