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Yerel Çocukların düşü Bursa’nın gülüşü
Yerel

Çocukların düşü Bursa’nın gülüşü

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Dünya Yetimler Günü’nde yaklaşık 1000 yetim ve öksüz çocuğa gönderdiği mektupla onların hayallerine ortak oluyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 03:22:00 -
Çocukların düşü Bursa’nın gülüşü

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ‘Bursa Mahalle Gönüllüleri’, Müslüman ülkelerde Ramazan ayının 15’inci günü kutlanan Dünya Yetimler Günü’nde farklı bir çalışmaya imza attı. ‘Çocukların düşü Bursa’nın gülüşü’ temasıyla hareket eden mahalle gönüllüleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yetim ve öksüz çocuklar için yazdığı mektubu 17 ilçede yaşayan yaklaşık 1000 yetim ve öksüz çocuğa ulaştırıyor. Mektubunda yetim çocuklara, “Bursa’mızın yüreği bedeninden büyük, yarınlarımızın umut ışığı” diye seslenen Başkan Aktaş, “Kendini asla yalnız hissetme, babasını 12 yaşında kaybetmiş bir büyüğün olarak her zaman yanında olacağım. Belki hayatında birçok şeyi değiştiremem ama bu mektubunla hem seni tanımayı hem de bir dileğini gerçekleştirmeyi canı gönülden isterim” diyerek onlara moral aşıladı.

Yetim ve öksüz çocuklarının hayallerinin gerçekleştirilebilmesi hedefiyle hazırlanan projede, ellerine mektup ulaşan çocuklar, cevap mektubu yazıp, gerçekleşmesini istediği dileğini Başkan Aktaş’tan isteyebilecek. Çocuklar Başkan Aktaş’a yazdıkları mektubu PTT ile ücretsiz gönderebilecekleri gibi http://wwwbursamahallegonulluleri.com/mektup adresinden veya QR kodu okutarak da mektuplarını ulaştırabilecekler.

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