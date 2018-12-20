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Çocukların doğal ilacı bu besinler

Havuç, çocuklardaki bağırsak kurtlarına etkisi olur. Ispanak çocuklara ve hastalara bol miktarda yedirilmelidir.

20 Aralık 2018 Perşembe 15:54
Çocukların doğal ilacı bu besinler


Kivi A, C, P vitamini açısından son derece zengin bir meyvedir ve çocuk gelişiminde son derece sağlıklı bir besindir.

Marul öz suyunda bulunan maddeler küçük çocukların göğsünü yumuşatıcı etki yapar. Öksürüklerine iyi gelir. Büyüme çağındaki çocuklara çok yararlı bir besindir.

Mısır çocukların gelişiminde çok yararlı bir besindir.

Menekşe dövülerek vücuda sarıldığında çocuklarda görülen kızamık, kızıl ve küçük çocukların başlarında oluşan deri kabarmasına iyi gelir.

Domatesi özellikle çocuklar çiğ olarak yemelidir. Bebeklere sıkılarak içirilen suyu çok yararlıdır; çünkü domates çocuklar için gerekli kalsiyum, fosfor, potasyum ve organik tuz içermektedir.

Yulaf vücuda ısı verdiği için yazdan çok kışın tüketilir. Tiroid bezinin çalışmasını sağlar ve hızlandırır.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 15:54
  1. çocuk
  2. sağlıklı beslenme

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