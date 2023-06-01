Çocukların dijital tercihleri ortaya çıktı

Günümüz çocukları küçük yaştan itibaren dijital cihazlarla iç içe yaşıyor. Sanal dünyayı erkenden keşfeden çocuklar, buralardan arkadaş edinip, oyun oynayarak ve pek çok şeyi öğrenme fırsatı yakalıyor. Araştırma Mayıs 2022 ve Nisan 2023 tarih aralığını kapsayan ve anonimleştirilmiş verilere (arama sorguları, en sık kullanılan uygulamalar ve en çok ziyaret edilen web siteleri) dayanıyor. Veriler, Kaspersky Safe Kids kullanıcılarının izniyle elde ediliyor. Verilerin analiz edilmesi, uzmanların yıl boyunca çocukların ilgi alanlarını anlamalarına yardımcı oluyor.

Dünya çapında YouTube'da çocukların en çok eğlence içeriği oluşturan kanalları ve blog yazarlarını aranıyor. Örneğin, challenges veya yaşam tarzı klipleri gibi yayınların aranması tüm sorguların %19'unu oluşturuyor. Çizgi filmler, TV şovları ve anime (% 17) ikinci en popüler konular oluyor Üçüncü sırada ise müzik videoları (%15,7) yer alıyor. Aramaların %15,5'ini ise oyun bloggerları, %10'unu ise diğer oyun içerikleri oluşturuyor. MrBeast ve SSSniperWolf, bloggerlar ve kanallar arasında küresel olarak en popüler isimler arasında yer alıyor.

Çocukların en çok aradığı şarkı, Baby Shark; En sevdikleri oyunlar Brawl Stars, Fortnite, Genshin Impact ve Stumble Guys

Çizgi filmler arasında çocuklar en çok Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir 5. sezonu ve daha önce My Story Animated isimli MSA'yı arandığı görülüyor. Chainsaw Man, Demon Slayer ve One Piece, animeler arasında lider konumda ve en sevilen filmler ise Super Mario Bros. Movie, Black Panther: Wakanda Forever, Rock Dog 3: Battle the Beat olarak karşımıza çıkıyor.

Baby Shark’ın ise çocukların en çok aradığı şarkı oluğu görülüyor. Müzikal tercihler açısından Koreli pop grupları BLACKPINK ve BTS, Porto Rikolu sanatçı Bad Bunny ve genel olarak rap türü lider konumunda yer alıyor.

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Aphmau, Dream ve Technoblade, oyun blog yazarları arasında en çok aranan isimlerden olarak karşımıza çıkıyor. Roblox ve Minecraft dışında çocukların en sevdiği oyunlar Brawl Stars, Fortnite, Genshin Impact ve Stumble Guys. Diğer popüler aramalar arasında ise Gacha Life ile ilgili sorgular bulunuyor. Buna oyun videoları, TikTok, mini filmler ve daha fazlası da dahil.

Son bir yılda, "beluga", "skibidi bop", "gigachad" ve "countryhumans" çocuklar arasında en popüler olan mizah içerikleriydi. ASMR videoları - fısıldama, gevrek sesler, yavaş hareketler gibi kişinin rahatlamasına neden olan videolar - ayrıca çok popülerdi. "Asmr eating" ve "asmr makeup” en çok aranan başlıklar arasındaydı.

Beluga kedisi Güvenilir ebeveyn asistanı çözümü

Kaspersky web içerik analizi uzmanı Anna Larkina, “Geçen yıl çocuklara hitap eden içerikler oldukça zengindi. Çocuklar arasında sürekli popüler olan Evergreen temalarına ek olarak, yeni çıkan animasyon filmleriyle bağlantılı birçok "mevsimlik" hikaye vardı. Aynı zamanda, tüm bu eğilimler çocuklar için eşit derecede önemli ve ilgi çekici. Bu, ebeveynlerin de kendi çocuklarıyla daha güvenilir ilişkiler kurmak için mevcut eğilimlere katılabileceği ve bunlara daha yakından bakabileceği anlamına geliyor. Ailelerin güvenilir bir ebeveyn asistanı çözümü kullanmaları onlara oldukça yardımcı olabilir. Bu çözümler çocukları çevrimiçi ortamda güvende tutmanın yanı sıra, ebeveynleri çocukların ilgi alanlarının ne olduğu konusunda bilgilendirebilir” diyor.

Güvenli internet için öneriler

Çocukların olumlu bir çevrimiçi deneyim yaşamalarını sağlamak için Kaspersky, ebeveynlere aşağıdaki gibi tavsiyelerde bulunuyor:

Çocuklarınızın çevrimiçi faaliyetlerine erken yaşlardan itibaren dahil olun, böylece onlara çevrimiçi güvenlik uygulamaları konusunda rehberlik edebilirsiniz.

Bu tür uygulamaların nasıl çalıştığını açıklamak için ebeveyn kontrolü uygulamalarını kullanmayı ve bu konuyu çocuğunuzla konuşmayı düşünün. Özellikle Kaspersky Safe Kids çözümü, Kaspersky Premium aboneliği içinde bulunuyor.

Çocuğunuzla siber güvenlik konusunu oyunlar ve diğer eğlenceli formatlar aracılığıyla konuşarak, siber güvenlikle ilgili konuşmaları daha etkili ve ilgi çekici hale getirebilirsiniz.

Çevrimiçi güvenlik önlemleri hakkında çocuklarınızla iletişim kurmak için daha fazla zaman harcayın.

Çocuğunuzdan herhangi bir gizlilik ayarını kendi başına kabul etmemesini ve bunun yerine sizden yardım istemesini isteyin. Yetişkinler ise ayrıca tüm gizlilik sözleşmelerini okuma alışkanlığı kazanmalıdır.