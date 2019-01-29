Çocukların dijital dünyasına ‘yetenek’ katkısı! Bu projede gelecek var

Turkcell, eğitim seferberliğine yeni bir halka ekledi. 8-12 yaş arası öğrencilere yönelik hazırlanan programla; çocuklar hem dijital dünyadaki tehlikelerin farkına varıp kendilerini korumayı öğrenecek hem de özel yeteneklerin kazanılmasına katkı sağlayacak. Şirket olarak bu konuda küresel boyutta ses getiren DQ Enstitüsü ile işbirliği yaptıklarını söyleyen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, zengin içerikli Dijital Zeka DQ ile çocukların oyun oynayarak dijital kimlik kazanmasına imkân verileceğini açıkladı.

Tehlikelerden korunacaklar

DQ Enstitüsü Kurucusu Güney Koreli bilim insanı Dr. Yuhyun Park ile birlikte uygulamayı kamuoyu ile paylaşan Terzioğlu, akıllı cihazların 10 yıldır hayatımızda olduğunu hatırlatarak, “Dijital dünya ve teknoloji, çocuklar için olağanüstü fırsatların yanı sıra bazı riskleri de barındırıyor. Öğrenciler keşfetmek, iletişime geçmek ve öğrenmek için internetin ve mobil teknolojilerin gücünü kullanıyor. Ancak bu durum sanal zorbalık, mahremiyet sorunları, internette güvenilir kaynak bulmanın güçlüğü gibi pek çok problemi de, ailelerin ve eğitimcilerin gündemine taşıyor. Çocuklarımızı vakit kaybetmeden sanal risklere karşı bilinçlendirmek ve geleceğe hazırlamak zorundayız. Dijital Zeka Küresel Etki Raporu Araştırması’nın sonuçlarına baktığımızda Türkiye’de çocukların siber tehditlere maruz kalma olasılığı yüzde 47. Bu risk oranını en düşük düzeye indirmeliyiz, DQ ile hedefimiz budur. Turkcell olarak çocuklarımıza güvenli öğrenme alanları yaratarak Türkiye’nin dijital dünyada söz sahibi olması için var gücümüzle çalışmaya, projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Dijital Zeka (DQ) kavramını olgunlaştıran Güney Koreli bilim insanı Dr. Yuhyun Park da çocukların elinde büyük bir gücün var olduğunu vurgulayarak, “Onların bu gücü nasıl doğru kullanacaklarını öğrenmeleri gerekiyor. Dijital Zeka platformunu bu amaçla oluşturduk. Dijital Zeka tamamen bilgelikle alakalı. Bugünün çocukları geleceğin dijital liderleri olabilirler” mesajını verdi.

Ne katkı sağlayacak?

Oyun tabanlı bir eğitim sistemi olan DQ, çocuğun dijital zekasını ölçümlüyor ve aynı zamanda hem aileleri hem de okulları eğitim sürecinin içine dahil ediyor. Proje ile çocuklar eğitime interaktif bir şekilde katılıyor, animasyonlar, çizgi romanlar, oyunlar ve basılı eğitim materyaller ile eğitimleri destekleniyor. Bu özellikleri sayesinde DQ, UNESCO tarafında onaylanan tek dijital zeka eğitim içeriği olarak öne çıkıyor.