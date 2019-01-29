0553 313 94 23

Çocukların dijital dünyasına ‘yetenek’ katkısı! Bu projede gelecek var

Eğitim seferberliğine yeni bir halka ekleyen Turkcell, hazırladığı programla 8-12 yaş arası öğrencilerin hem dijital dünyadaki tehlikelerin farkına varıp kendilerini korumayı öğrenmesine hem de özel yeteneklerin kazanılmasına katkı sağlayacak.

29 Ocak 2019 Salı 12:29
Çocukların dijital dünyasına ‘yetenek’ katkısı! Bu projede gelecek var

Turkcell, eğitim seferberliğine yeni bir halka ekledi. 8-12 yaş arası öğrencilere yönelik hazırlanan programla; çocuklar hem dijital dünyadaki tehlikelerin farkına varıp kendilerini korumayı öğrenecek hem de özel yeteneklerin kazanılmasına katkı sağlayacak. Şirket olarak bu konuda küresel boyutta ses getiren DQ Enstitüsü ile işbirliği yaptıklarını söyleyen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, zengin içerikli Dijital Zeka DQ ile çocukların oyun oynayarak dijital kimlik kazanmasına imkân verileceğini açıkladı.

Tehlikelerden korunacaklar

DQ Enstitüsü Kurucusu Güney Koreli bilim insanı Dr. Yuhyun Park ile birlikte uygulamayı kamuoyu ile paylaşan Terzioğlu, akıllı cihazların 10 yıldır hayatımızda olduğunu hatırlatarak, “Dijital dünya ve teknoloji, çocuklar için olağanüstü fırsatların yanı sıra bazı riskleri de barındırıyor. Öğrenciler keşfetmek, iletişime geçmek ve öğrenmek için internetin ve mobil teknolojilerin gücünü kullanıyor. Ancak bu durum sanal zorbalık, mahremiyet sorunları, internette güvenilir kaynak bulmanın güçlüğü gibi pek çok problemi de, ailelerin ve eğitimcilerin gündemine taşıyor. Çocuklarımızı vakit kaybetmeden sanal risklere karşı bilinçlendirmek ve geleceğe hazırlamak zorundayız. Dijital Zeka Küresel Etki Raporu Araştırması’nın sonuçlarına baktığımızda Türkiye’de çocukların siber tehditlere maruz kalma olasılığı yüzde 47. Bu risk oranını en düşük düzeye indirmeliyiz, DQ ile hedefimiz budur. Turkcell olarak çocuklarımıza güvenli öğrenme alanları yaratarak Türkiye’nin dijital dünyada söz sahibi olması için var gücümüzle çalışmaya, projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Dijital Zeka (DQ) kavramını olgunlaştıran Güney Koreli bilim insanı Dr. Yuhyun Park da çocukların elinde büyük bir gücün var olduğunu vurgulayarak, “Onların bu gücü nasıl doğru kullanacaklarını öğrenmeleri gerekiyor. Dijital Zeka platformunu bu amaçla oluşturduk. Dijital Zeka tamamen bilgelikle alakalı. Bugünün çocukları geleceğin dijital liderleri olabilirler” mesajını verdi.

Ne katkı sağlayacak?

Oyun tabanlı bir eğitim sistemi olan DQ, çocuğun dijital zekasını ölçümlüyor ve aynı zamanda hem aileleri hem de okulları eğitim sürecinin içine dahil ediyor. Proje ile çocuklar eğitime interaktif bir şekilde katılıyor, animasyonlar, çizgi romanlar, oyunlar ve basılı eğitim materyaller ile eğitimleri destekleniyor. Bu özellikleri sayesinde DQ, UNESCO tarafında onaylanan tek dijital zeka eğitim içeriği olarak öne çıkıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 12:29
  1. Turkcell
  2. dijital dünya
  3. DQ Enstitüsü
  4. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu
  5. Dijital Zeka DQ
  6. DQ Enstitüsü Kurucusu Güney Koreli bilim insanı Dr. Yuhyun Park
  7. Dijital Zeka (DQ)
  8. Güney Koreli bilim insanı Dr. Yuhyun Park
  9. UNESCO

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yıldız oyuncu resti çekti! 'Beşiktaş'a gitmek istiyorum'
    1. Yıldız oyuncu resti çekti! 'Beşiktaş'a..
    2. Erdoğan: DEAŞ örgütü Batı’nın piyonudur
    3. UNICEF Başkanı'ndan Myanmar'a Annan..
    4. Suudi Arabistan'da Mariah Carey..
    5. Aranan FETÖ firarisi kovalamaca sonucu..
    6. İHH, 2018’de Suriye’ye 2 bin 200..
    7. "BM Özel Raportörü Callamard'ın..
    8. Nijerya ve Fas iş birliğiyle 15 ülkeye..
    9. Nezarethanede kadınların..
    10. Milli tekvandocunun hedefi dünya..
    11. Başkentte FETÖ operasyonları
    12. Altı bakanlık "uyuşturucuyla..
    13. Beştepe'den Cemal Kaşıkçı açıklaması
    14. İYİ Parti Türkeş'in idamını isteyen..
    15. Başakşehir'de su saati hırsızlığı
    16. Bartın'daki FETÖ/PDY davaları
    17. İspanya'da işsizlik 10 yıl sonra yüzde..
    18. "İYİ Parti'nin dışında hiçbir partiyle..
    19. Dünyada ilk kez Türkiye'de Bor..
    20. Kremlin, ABD'nin Venezuela'ya yaptırım..
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı