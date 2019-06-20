Çocukların büyümesine yardımcı olan muhteşem atıştırmalık tarifi

Çocuklarımız en kıymetli varlıklarımız. Onların sağlıklı bir şekilde büyümeleri en büyük arzumuz. Annelerin büyük bir kısmı evlatlarını paket ürünlerden uzak tutarak büyütmeye özen gösteriyor. Ancak çocuklar bir şekilde bu ürünlerle tanışıyor. Bunun için aile büyükleri tembihlense de zamanı gelince okulda arkadaşlarıyla paket ürünlerin de tadına bakıyorlar. Onları sağlıklı beslenme konusunda teşvik etmek için ebeveynlere büyük iş düşüyor. Sadece ‘sağlıklı beslen’ demekle olmuyor onlara alternatifler sunmak son derece önemli. İşte, çocuklarınızın damaklarını şenlendirecek şahane bir tatlı tarifi...

Fıstık ezmeli elma

Malzemeler:

1 adet elma

Ev yapımı fıstık ezmesi

Ay çekirdeği

Tarçın

Çocuğunuzun fıstık alerjisi yoksa bu tarifi gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz.

Elmaları güzelce yıkayıp, dilimleyin.

Dilimlediğiniz elmaların üzerine ince katman olarak ev yapımı fıstık ezmesi sürün.

Fıstık ezmesinin üzerine ise tarçın ve ay çekirdeği serpin.

Afiyet olsun.

Bu tarifin sağlık için faydaları nelerdir?

İyi bir lif kaynağıdır.

Çocukların sağlıklı gelişimi için önemli proteinler içerir.

Bu tarif iyi bir E vitamini kaynağıdır.

İçerdiği doymamış yağlar sayesinde bu tarif kalp sağlığı için faydalıdır.