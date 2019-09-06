Çocukların beslenme çantasında olması gerekenler nelerdir?

Yeni bir eğitim ylı başlarken çocuklar için de okul telaşı başladı. Özellikle beslenme düzenlerini sekteye uğratacak gıdalardan uzak durmaları gerektiğini söyleyen uzmanlar, beslenme çantasında olması gerekenleri sıraladı.

ÇOCUKLAR NASIL BESLENMELİ?

Kutu süt, ayran, yoğurt gibi kalsiyum oranını destekleyen gıdaların mutlaka beslenme çantasında yer alması gerektiğini belirten uzmanlar, çok fazla ekmek kullanmayı önermiyor. Bu nedenle bir dilim ekmeğin yanında kekle, bir iki dilim börekle karbonhidrat alımını öneriyor. Proteiniçin haşlanmış yumurta ideal bir seçim olacaktır. Köfte tercih ediyorsa, evde yapılacak ancak kapalı çantada en az 2-3 saat duracağı için köfteleri kızartmayıp ızgarada pişirmek daha doğrudur.

Çocukların Beslenme Çantasında Neler Olmalı?

1. Gün: 1 adet Peynirli gül böreği, 1 kase yoğurt, 2-3 adet bütün ceviz

2. Gün: 3 adet Mercimek köftesi , meyveli komposto, 1 avuç fındık

3. Gün: Ev tipi hamburger, ayran, 10-12 adet kuru üzüm

4. Gün: 8 kaşık sebzeli kuskus salatası ,1 kâse yoğurt, 1 adet armut

5. Gün: 1 adet Hindili sandviç, ayran, 2-3 adet cevizli ev kurabiyesi