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Çocukların beslenme çantasında neler olmalı?

Okul vakti geldi. Aileler için en önemli endişelerden biri ise çocukların okulda beslenmesi. İyi bir beslenme alışkanlığı beslenme çantasıyla kazandırılır. Peki beslenme çantasında neler olmalı? İşte öneriler...

14 Eylül 2018 Cuma 20:18
Çocukların beslenme çantasında neler olmalı?

İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, çocukluk çağında kazanılan beslenme alışkanlıklarının yaşam boyu sürdüğüne dikkat çekti.

AMBALAJLI SÜT ÜRÜNLERİ TERCİH EDİLMELİ

Prof. Funda Elmacıoğlu, "Süt, ambalajlı olmalı. Okul Sütü dağıtımının olmadığı günlerde beslenme çantalarına ambalajlı ayran ya da yoğurt konabilir ya da çocuklar bu ürünleri okul kantinlerinden rahatlıkla temin edebilir. Bunun yanı sıra çocuğun günlük süt ihtiyacını karşılayacak dondurma da sağlıklı bir seçenek" şeklinde konuştu.

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği ASÜD Genel Sekreteri Burhan Sakkaoğlu da yaptığı açıklamada süt ve süt ürünlerinin özellikle okul çağındaki çocuklar için önemine vurgu yaparak velileri çocuklara her gün süt içirmeye davet etti.

Kemik gelişiminin sürmekte olduğu okul çağında süt ve süt ürünlerinin kalsiyum kaynağı olarak öne çıktığını belirten Sakkaoğlu, bu yaşlarda oluşan sağlam bir kemik yapısının gelecekte yaşlılıkla birlikte gelebilecek problemleri öteleyeceğini kaydetti.

Sakkaoğlu, son dönemde moda olan sokak sütlerinin yeterli denetiminin sağlanamadığını, kaynağı bilinmeyen sütlerin zehirli koruyucu maddelerden, şarbon mikrobuna kadar insan sağlığı için zararlı her türlü riski barındırabileceğini söyledi.

HAZIR GIDALARDAN UZAK DURUN

Prof. Funda Elmacıoğlu, iyi yıkanmaları koşuluyla sebze ve meyve beslenme çantasının olmazsa olmazları arasında yer aldığını belirterek, "Yoksa rahatsızlıklara davetiye çıkarabilirsiniz. Meyve sebze konulamadığı günlerde ise yine çocuklar, okul kantinlerinden alabilecekleri meyve ve sebze sularını gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Bunların yanında beslenme çantasında fındık veya ceviz bulunması da çocuğun beslenmesini enerji, protein ve mineraller açısından destekler. Beslenme çantasına dışarıda ve açıkta satılan yiyecekler kesinlikle konmamalı, ambalajlı gıdaların ise ambalajları yırtık veya yıpranmış olmamalı ve son kullanım tarihine dikkat edilmeli" dedi.

ASÜD Genel Sekreteri açıklamalarının sonunda, ülkemizin geleceği olan çocukların sağlıklı ve güvenilir şekilde beslenerek büyümesi için korunaklı ambalajlar içerisinde satılan süt ve süt ürünlerinin tercih edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 20:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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