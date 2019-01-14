Çocukların Ayvazovski tablolarına karşı resim keyfi

Resim eğitimi alan ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencileri, Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi'nde hizmet veren Resim Müzesi'nin Ayvazovski Salonu'nda katıldıkları atölye çalışmasında, sanat eserleri aracılığıyla tarihi öğrenirken, kendi tarihlerini de oluşturuyor.

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı Resim Müzesi, Sultan Abdülmecit tarafından 1855'te yaptırılan Dolmabahçe Sarayı'nın Veliaht Dairesi'nde hizmet veriyor.

Mimari dokusuyla ilk günkü özelliğini koruyan tarihi binası ve sahip olduğu koleksiyonla önemli kültür hazinesi sayılan Resim Müzesi'nde, Osmanlı Sarayı'nın son dönem beğenisini yansıtan 200'den fazla tablo bulunuyor.

Zaman zaman farklı etkinliklere de ev sahipliği yapan Resim Müzesi'nin son dönem konukları ise İstanbul Tasarım Merkezi'nde resim eğitimi alan ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencileri...

Ressam Cemal Toy'un eğitmenliğindeki çocuklar, resim takımları ve araç-gereçleriyle Resim Müzesi'nin Ayvazovski Salonu'nda atölye çalışması yaptı. Çocuklar, en beğendikleri tabloları kara kalem ve kuru boyayla kendi hikayeleriyle çizdi.

Atölye çalışmasında çocukların müzeyi yaşayan bir mekan olarak deneyimlemelerine olanak sağlanırken, müze bilinçlerinin ve estetik becerilerinin gelişmesi de hedefleniyor.

- "Resim yapma hakkını çocuğa bırakmak, iç dünyasıyla ilgili ipuçları veriyor"

Ressam Cemal Toy, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, Resim Müzesi'nin İstanbul'daki değerli tabloların yer aldığı bir müze olduğunu söyledi.

Burada İstanbul Tasarım Merkezi bünyesinde resim eğitimi alan öğrencilere eskiz ve bellek çalışması yaptırdıklarını belirten Toy, şunları kaydetti:

"Çocuklar burada sanat eserleri aracılığıyla tarihi öğreniyor, tarihle bir bağ kuruyor ve kendi tarihlerini oluşturuyor. Tabloların isimlerini, hangi sanatçıya ait olduğunu, tekniğini anlatıyoruz. Çocuklarda görsel öğrenmeyi teşvik ediyoruz. Topluluk içerisinde resim yapmak biraz zor. Başkası geldiği zaman dikkatlerinin dağılmaması gerekiyor. Bu anlamda da çok önemli bir etkinlik bizim için."

Farklı teknik ve yöntemler denediklerini anlatan Toy, çocuklardan seçtikleri eserleri kopya etmeleri yerine kendi eserlerini ve hikayelerini oluşturmalarını istediklerini dile getirdi.

- Kızlar sultan, erkekler gemi resmi yapıyor

Toy, kız öğrencilerin sultan resimlerini, erkek öğrencilerin ise donanmaya ait gemilerin resimlerini yaptığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Resim yapma hakkını çocuğa bırakmak, onun iç dünyasıyla ilgili birtakım ipuçları veriyor. Çocukluk yaşlarında resim şu açıdan çok önemli; çocuklar iç dünyalarında kimseye anlatamadıkları derin duyguları resim yoluyla ifade edebiliyor. Eskiz defteri veya sanatçı defteri dediğimiz defterlerine her türlü çizim yapma hakkına sahipler. Buraya geldiklerinde seçtikleri tablolar üzerinden bakıyoruz. Seçtikleri renkler dışa dönük mü, canlı mı, yoksa içe dönük karamsar renkler mi hemen belli oluyor. Seçtikleri renkler ve yüzlerdeki ifade biçimlerine bakıyoruz. Daha derin tahliller yaptığımızda çocukların bazı korkularını, anlatamadıkları içsel, psikolojik durumlarını resimleriyle tespit edebiliyoruz."

Müzede çalışmanın çocuklara keyif verdiğini vurgulayan Toy, çocukların 1 saat kaldıkları müzeyi hayatın bir parçası olarak görmelerini sağlamayı ve eserlerdeki düşünceyi, duyguyu özümsemesini istediklerini anlattı.

Toy, çocukların yıllar içinde resimlerini kendi karakterleri ve mizaçlarına uygun olarak geliştirdiğini aktardı.

- "İnşallah ileride sergileriz"

Resim Müzesi Şefi Gülsen Sevinç Kaya da 11 bölümden oluşan ve 2014'te açılan Resim Müzesi'nde son dönem Osmanlı Sarayı'nın resim beğenisini yansıtan 200'ün üzerinde tablo bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Geniş bir koleksiyon ve dönemin en ünlü Türk ve yabancı ressamlarının eserleri var. Ayvazovski, Şeker Ahmet Paşa, Osman Hamdi Bey, Zonaro'nun resimlerinin yanı sıra padişah portreleri serimiz de çok ilgi çekiyor."

Çocukları müzede daha çok görmek istediklerini ifade eden Kaya, "Atölye çalışmalarında çocuklar resimleri kendi ilgilerine göre seçerek, kendi resimlerini yapıyor. İnşallah ileride onları sergileriz." diye konuştu.

- Büyüyünce ressam olmak istiyorlar

Atölye çalışmasına katılan 9 yaşındaki Elif Nisan Öztürk, resim yapmayı çok sevdiğini belirterek, "Müzede dolaşıyoruz, en sevdiğimiz resmin benzerlerini çiziyoruz defterlerimize. Her yerde resim yapabilirim, derste, okulda, evde. Büyüyünce ressam olmayı istiyorum." dedi.

Etkinliğe kardeşi Ali Emir ile katılan 8,5 yaşındaki Ayşe Özaltın da "Biz buraya resim yapmak için geldik. Beğendiğimiz palmiye ağacının resmini yaptık. Küçüklüğümden beri çok resim yapıyorum. Resim yapmayı çok seviyorum. Kardeşim resim yapmayı okula gidince sevmeye başladı. Burada da çok güzel resimler var. Müzisyen ya da ressam olmayı istiyorum." ifadelerini kullandı.