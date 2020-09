Çocuklarımızı İslâm’dan koparıp zehirliyorlar

Faruk Arslan İstanbul

Ailelerinin öğrenim görmesi için farklı şehirlere gönderdiği üniversite öğrencilerine çengel atarak festival bataklığına saplayan sapkın pagan-şaman oluşumlar, ailelerin yüreklerini yakıyor. Festival kılıklı bataklıklarla gençlerin uyuşturucu ve alkol bataklığına sürüklenmesinin son örneği Kırklareli’deki pagan-şaman ayinlerinin yapıldığı Solarado Festivali’ne görüldü.

19 torbacı ile 200’den fazla uyuşturucu kullanana gözaltı

Sapkın festivale baskın yapan jandarma 19’u torbacı 200’den fazla uyuşturucu kullanıcısını gözaltına aldı. Bu sapkın etkinliklerle evladının batağa saplandığı yönünde yetkililere feryat eden binlerce aile, her türlü ahlaksızlığın sergilendiği sözde festivallerin önlenmesini istiyor.

İslâmiyet'i kötülüyorlar

Festival görünümlü bataklığa üniversite öğrencisi kızını kaptıran anne S.A., CİMER’e yazdığı dilekçede, sapkın organizasyonların nasıl bir zehir olduğunu gözler önüne seren çarpıcı ifadeler kullandı. Akit’in ulaştığı dilekçenin her satırında bir annenin feryadı bulunuyor.

Anne S.A.’nın 11/06/2019 tarih, 1901313800 Başvuru Sayılı dilekçesinde, “Bu ananın çığlığını duyun artık. Bir tek evladım var. Tükendim artık, baş edemiyorum. Çocuklarımız elden gidiyor. Ülkemizi, gençlerimizi, geleceğimizi mahvediyorlar. Şamanist ve paganist gruplar içlerine çektikleri çocuklara İslamiyeti kötüleyerek kendi ideoloji ve felsefelerini aşılıyorlar. Uyuşturucu ve her türlü ahlaksızlıklarla çocuklarımızın beynini yıkadılar” ifadeleri yer alıyor.

Yalvarıyorum, yasaklayın

Sapkın oluşumların isim isim zikredildiği dilekçede, şu sözler yer alıyor: “Sacred Aeon, Walpurgis, Gathering, Metacore Festival, Magic of the Chaos, Solarado ve daha adını yazamadığım bir sürü safsata. Buralara giriş ücreti 300-400 liradan başlıyor. Bunlar vergi de kaçırıyorlar. Gereğinin yapılmasını arz ederim.”

Feryadını bir başka dilekçesinde devam ettiren anne S.A., kızını bataklığa sürükleyerek yuvasından koparan sapkın organizasyonlar hakkında şöyle devam ediyor: “Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın İçişleri Bakanım, sayın yetkililer. Sizlere daha önce de yazmıştım. Gençlerimiz elden gidiyor. Ülkemizi, gençlerimizi, geleceğimizi mahvediyorlar. Aile mefhumumuz kalmadı. Gençleri evlerinden, geleceklerinden, okullarından kopardılar. Düzenledikleri festivallerle Karia Psytrance Gathering, Weare Hippies, Magic of Chaos, Kariain Valentines, The Dark Code gibi adını sayamadığım bir sürü festival ve etkinliklerle gençlerimizi, dinimizi istismar ediyorlar. Bu etkinliklerde uyuşturucu şebekeleri kol geziyor. Yalvarıyorum, yasaklayın bunları. Güvenlik güçlerimize her türlü bilgiyi verebilirim. Gereğini saygılarımla arz ederim.”