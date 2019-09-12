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"Çocuklarımızı geri istiyoruz"

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin evlatlarına kavuşmak için başlattığı oturma eylemi kararlılıkla sürüyor- 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu için oturma eylemine katılan Ayşegül Biçer:- "Çocuklarımızı geri istiyoruz. Otururken 'Ya zafer ya ölüm' demiştik. Yine tekrarlıyoruz ya kazanacağız ya kazanacağız"- 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu için eyleme katılan anne Saliha Edizer:- "Onun okumaya, kalem tutmaya ihtiyacı var. Çocuğum gelene kadar ben gitmiyorum"- 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu için oturma eylemi yapan anne Necla Çur:- "Kimseden korkmuyorum. Korksaydım, HDP'nin kapısına gelmezdim"

12 Eylül 2019 Perşembe 16:16
"Çocuklarımızı geri istiyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'nin aracı olduğunu iddia eden Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşma ümidiyle partinin il binası önünde başlattıkları oturma eylemine kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen ailelerin başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Anne Hacire Akar'ın, dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos'ta HDP il binası önünde başlattığı oturma eyleminin sonuç vermesi ve kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta oğluna kavuşması, benzer acıyı yaşayan, yüreği evladına duyduğu özlemle yanan diğer annelere de örnek oldu.

Akar'ın mücadelesini örnek alan Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer'in 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi birçok annenin katılımıyla büyüyor.

Aileler evlatlarına kavuşmak için gün boyu bekleyişini sürdürüyor.

- "Yeter ki sen ses ver, gelip alırız"

Diyarbakır'da 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu için oturma eylemine katılan Ayşegül Biçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 ay önce kandırılarak dağa kaçırılan oğlunun iki hafta sonra gelen telefonla Suriye'de terör örgütü YPG'nin elinde olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Çocuğunun HDP il binasına girdikten sonra kaybolması nedeniyle oturma eylemi için bu adresi seçtiğini dile getiren Biçer, "Çocuklarımızı geri istiyoruz. Otururken 'Ya zafer ya ölüm' demiştik. Yine tekrarlıyoruz, ya kazanacağız ya kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Biçer, çocuklarının okuyup meslek sahibi olması için büyük zorluklar yaşadıklarını anlatarak, "Bize bir ses ver. Gelemiyorsan biz gelip seni alalım. Dağların arkasında olsan da mesafeler uzak değil. Yeter ki sen ses ver, gelip alırız." dedi.

- "HDP tarafından kaçırıldı, dağa gönderildi"

İstanbul'da 2015 yılında 14 yaşındayken HDP'liler aracılığıyla kaçırılarak dağa götürülen oğlu Yakup için eyleme katılan anne Saliha Edizer de çocuğunu yoksullukla büyüttüğüne dikkati çekti.

"Ben çocuğumu istiyorum, çocuğumu getirsinler, lise öğrencisiydi. Onun okumaya, kalem tutmaya ihtiyacı var. Çocuğum gelene kadar ben gitmiyorum." diyen Edizer, şunları kaydetti:

"Çok zeki bir çocuktu, öğretmenleri çok seviyordu. Teşekkür ve takdirle geçti. Oğlum, lise 2'nci sınıftayken okulun bitmesine bir hafta kala HDP tarafından kaçırıldı, dağa gönderildi. Çocuklarımızın ne yaptığı belli değil, yattıkları yer belli değil. Evinde yastığa başını koyarken neden şimdi başını taşa koysun? Neden mağaralarda yaşasınlar? Çocuğumu istiyorum, getirsinler."

- "HDP ve PKK birdir"

Eyleme, 4 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu için Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinden eşi ile katılan anne Necla Çur, çobanlık yapan evladı Vahit'e kavuşmak ümidiyle oturma eylemini sürdürdüğünü vurguladı.

Çur, "Teröre sesleniyorum, oğlumu versinler. Oğlum için geldim, buradayım. HDP ve PKK birdir. Oğlumu istiyorum, almadan gitmiyorum. Kimseden korkmuyorum. Korksaydım, HDP'nin kapısına gelmezdim." diye konuştu.

- "Dağda değil evde olması lazım"

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinden, 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül için oturma eylemine katılan anne Fatma Akkuş da kızından yıllardır haber alamadığını belirtti.

Yaklaşık 2 ay önce sosyal medyada kızını üzerinde terörist kıyafeti ile gördüğüne işaret eden Akkuş, "Çok zor bir dönem geçiriyoruz. Onu bekliyoruz. Dağda değil evde olması lazım. Songülüm, eve dön kızım. Neredeysen gel, seni bekliyorum." sözleriyle kızına seslendi.


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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:16
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