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Çocuklarımızı bu rezillikten neden kurtaramıyoruz?

Yağmur çamur demeden küçük yaşta çocuklarını çalıştıran ve dilendiren vicdansızlar, onları görüntülediğimizde kameralarımıza saldırdılar.

23 Kasım 2018 Cuma 12:09

Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr- Soğuk havaların iyiden iyiye arttığı bu günlerde, çocuk işçiler sokaklarda çalışmaya devam ediyor.

Yeniakit.com.tr ekibinin kadrajına bu kez de 8 yaşında bir erkek ve aynı yaştaki kız çocuğu girdi. Minik çocuklardan birisi elinde flütle para toplamaya çalışırken diğeri de mendil satıyordu. Yağmurlu havada yerde oturarak flüt çalan çocuğa yaklaşarak, incitmeden sohbet etmeye çalıştık. Ancak onu çalıştıran vicdansızlar tembihlemiş olmalı ki sorduğumuz hiçbir soruya cevap alamadık. Bir dakika bile geçmeden annesi olduğunu düşündüğümüz kadın, onu yanımızdan uzaklaştırdı. Peşlerinden giderek çocuğunu neden çalıştırdığını sorduk. O ise sorularımız karşılığında kameralarımıza saldırarak tehditler savurdu.

Yine aynı caddede küçük kızlarına mendil sattıran diğer anne ile konuşmaya çalıştık. Ancak aldığımız tepki yine aynıydı. Hatta bu kadın hakaret ve saldırılarının yanına küfür de ekledi.

Akşam saatlerinde kameralarımıza takılan bu görüntüler yüreklerimizi yaralarken, yetkililerin ''Çocuk Dilenciler'' konusunda duyarlı davranmaması ve onların etrafından geçen insanlar gibi umursamaz tavırları da yine dikkat çekti.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 12:09
  1. dilencilik
  2. dilendirilen çocuklar

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