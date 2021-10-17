Diyarbakır'dan gelen annelerin desteğiyle moral bulan aileler, seslerinin daha gür çıkması için eylemlerinin yayılmasını istiyor.



Oğlu dağa kaçırılan Mevlüde Üçdağ, destek için Diyarbakır'dan Hakkari'ye geldiklerini, benzer durumdaki ailelerin acılarını ve dertlerini paylaştıklarını söyledi. Evladını 1 Haziran 2015'te terörün pençesine kaptırdığını belirten Üçdağ, şöyle dedi: "Ben oğlumu onlara bırakmayacağım. Çünkü devletimiz güçlü bir devlet. Bir umutla başkaldırdık. Çocuklarımızı artık kurda kuşa yem etmeyeceğiz, kazanacağız."

PKK Amerika ve Fransa'nın uşağı

Çocuğu dağa kaçırılan Abdullah Demir de 3 yıldır devam ettikleri eylemi sonuna kadar sürdüreceklerini aktardı. Demir, “Herkes gelsin evladını istesin. Bu zalimler Amerika'ya, Fransa'ya, Rusya'ya çalışıyorlar. Bakın Suriye'yi yok ettiler. Çocuklarımızı almadan eylemi bırakmayacağız. Tüm devlet büyüklerimize desteklerinden dolayı teşekkür ederim."



Kızı dağa kaçırılan Esmer Koç da 8 yıldır evladını aradığını, artık çocuğuna kavuşmak istediğini anlattı. Koç, "Kızım, Zübeyde'm eğer beni görüyorsan, duyuyorsan gel. Her yerde askerimiz, polisimiz, devletimiz var. Gel teslim ol. Allah devletimizi, bayrağımızı, asker ve polisimizi başımızdan eksik etmesin. Allah hakkımızı onlardan alsın inşallah. İnşallah onlar da bir gün bizim gibi evlatlarını ararlar” dedi.