Çocuklarımız için okullar işbaşı yaptı

Çocuklarımızı ve anne-babalarını tatlı bir okul telaşı sardı. Sokaklarda, pazarlarda, dükkanlarda ve evlerde bu tatlı telaş devam ededursun, biz her yıl anane haline getirdiğimiz Okullarımızın açılış günlerinde anne babalarımızı, okul yönetimlerimizi, okul aile birliklerimizi ve devlet yöneticilerimizi, hayati önemde gördüğümüz bazı noktaları hatırlatmak istiyoruz.

Çocuklarımız bugün gönül dünyamızın çiçekleri, yarın ise ülkemizin geleceğinin teminatıdır. O halde çocuklarımızın okul dönemi beslenmelerine ve bu beslenmede önemli bir konum kazanmış olan okul kantinlerinin durumuna bir bakalım hep birlikte diyoruz.

Okul çocuklarının beslenmesinde şu sağlıklı beslenme ilkeleri geçerlidir.

-Besin çeşitliliğinin sağlanması

-Sağlıklı vücut ağırlığının korunması

-Lif ve selüloz bakımından zengin gıda maddelerinin tüketilmesi

-Yağ ve şeker tüketiminin sınırlandırılması

-Vitamin ve minerallerin yeterli düzeyde alınması

Çocuğun beslenmesiyle ilgili neler yapabilirsiniz?

Öncelikle çocuğunuza anne-baba olarak siz iyi örnek olmalısınız. Babası televizyon karşısında cips yiyen ya da annesi sebzeyi görünce yüzünü buruşturan bir çocuktan aksi davranışları beklemek mümkün değildir. Eve cips, çikolata, kolalı içecekler, hazır meyve suları gibi besinleri almayın. Çocuğunuzu bu tip gıdalarla ev ortamında karşılaştırmayın. Israr ederse onunla oturup bu tür besinlerin bünyesine nasıl zarar verdiğini uygun bir dille anlatın, ama sakın korkutmayın.

Çocuğunuzun zihinsel ve bedensel olarak sağlıklı gelişmeleri için düzenli süt tüketmelerine dikkat etmelisiniz. Zengin bir vitamin ve benzersiz kalsiyum kaynağı olan süt, çocukların özellikle gelişim çağında mutlaka düzenli ve yeterli miktarda tüketmesi gereken bir besin maddesidir.

Türkiye’de yetersiz ve yanlış beslenme alışkanlıklarından ötürü, çocuklarımız sağlıksız gelişiyor ve bodur kalıyor. Bu sorunu aşmak için çocuğa erken yaşlarda yeterli süt tüketim alışkanlığını kazandırmak gerekir. Çünkü, çocuğun sağlıklı beden ve zihin gelişimi açısından son derece önemli bir yere sahip olan kalsiyum hiçbir besinde sütte olduğu kadar yüksek oranda bulunmuyor.

Okul Sütü Programı yeniden başlatılmalı

Okul Sütü programlarının yeniden ve kalıcı olarak başlatılmasını Devlet acilen uygulamaya koymalıdır. Anneler ve babalar kadar, okul yönetimleri ve en az sekiz yıl okulla gitmeyi mecbur tutan Devlet de onların sağlıklı gelişmelerinden sorumludur.

Sağlıksız beslenmeye karşı tedbirlerin artırılması gerekir. Okul kantinlerinde hazır yiyecekler satılmamalı, içecek otomatlarında kola, gazoz gibi asitli ve kilo yapan içecekler bulundurulmamalıdır. Otomatlarda yalnızca su, süt, ayran gibi sağlıklı içecekler bulundurulmalıdır. Yapay renklendirici, aroma, tatlandırıcı ve kafein içeren yiyecek ve içeceklerin okullarda satışı yasaklanmalıdır. Yine, okul kantinlerinde şeker, colalı ve meyveli gazozlar, cips ve sakız gibi ürünler yerine, tuzsuz fındık, kuru ve yaş meyve, madensuyu ve hafif yemek türleri dışında yiyecek satılmamalıdır. Toplumumuzun büyük çoğunluğunun Müslümanlardan oluştuğunun bilinci ile Helal ve Tayyib şartlarına uygun olması gerektiği gerçeği asla unutulmamalıdır.

Lütfen çocuklarınızı koruyun

Çocuğunuza verebileceğiniz en büyük zarar, onu devamlı bir kola ve gazoz içicisi, kola ve gazoz bağımlısı yapmanızdır. Bu kötü alışkanlıktan onu korumanızın en sağlam yolu ise evinize kola ve gazlı içecekler sokmamaktır. Renkli içecekler, her gün alınan, yemek masasının devamlı içeceği olmamalıdır. Bazılarının yaptığı gibi, buz gibi kolayı kafaya diktikten sonra çocuğuna “aman yavrum sen içme” diyenlerden de olmamalısınız. Unutmayın, evde çocuk varsa sofranızda devamlı bulunması gereken tek içecek; su ve süt olmalıdır. Sütten korkmayın.

Unutmayınız…

SAĞLAM KAFA VE SAĞLAM YÜREK, SAĞLAM VÜCUTTA BULUNUR. SAĞLAM VÜCUTLA YETİŞEN NESİLLER, BU ÜLKENİN GELECEĞİNİN TEMİNATIDIR.