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Dünya Çocukları öldürüp, kanlarını emiyordu! 'Vampir' hapisten kaçtı
Dünya

Çocukları öldürüp, kanlarını emiyordu! 'Vampir' hapisten kaçtı

Kenya'da en az 10 çocuğu öldürerek bazılarının kanlarını emen 'vampir' lakaplı Masten Milimo Vanjala hapisten kaçtı.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 10:46:00 -
Çocukları öldürüp, kanlarını emiyordu! 'Vampir' hapisten kaçtı

Kenya'da 16 yaşındayken cinayet işlemeye başlayarak 5 yılda 10 çocuğu öldüren ve aralarından bazılarının kanını emdiğini itiraf eden Masten Milimo Wanjala, geçtiğimiz Temmuz ayında başkent Nairobi'nin dışındaki Kabete bölgesinde yakalanmıştı.

Lakabı 'vampir'

Pek çok uluslararası gazetede 'vampir' lakabıyla anılan 20 yaşındaki Wanjala, hapisten kaçarak kayıplara karıştı. Nairobi'nin yakınlarındaki bir polis karakolunda tutulan Wanjala'nın kaçtığı, sabah saatlerinde yapılan yoklamanın ardından ortaya çıktı.

Söz konusu kaçışın gerçekleştiği saatlerde görevli olan 3 polis memuru gözaltına alınarak tutuklandı. Yetkililerin "aşırı tehlikeli" olarak tanımladığı katilin tekrar yakalanması için polis ekipleri her yerde çalışmalarına devam ediyor.

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