Çocukları gıdıklamak zararlı mıdır?

Bebekleri ve çocukları güldürmek için birçok kişi onları gıdıklama yolunu seçer. Çocukların büyük bölümü gıdıklandıklarında gülerek tepkilerini gösterir bir bölümü ise rahatsızlıklarını şiddetli bir şekilde belli eder.

Gülen her bebek gıdıklanmaktan hoşlanır mı?

Bebeklerinizi gıdıkladığınızda size gülerek tepki veriyor olmaları sizi şaşırtmasın. Bebekler gıdıklanmaktan nefret etseler bile gülmelerine engel olamazlar.

Uzun yıllar kullanılan işkence yöntemi

Gıdıklanma, derinin yüzeyindeki küçük sinir liflerini hareke geçmesiyle yaşanır. Binlerce yıldır gıdıklama bir işkence yöntemi olarak kullanılmıştır. Bu işkence yöntemi, kurbanlarda ciddi psikolojik hasara sebep olmaktadır. Elbette, bu işkenceden sağ kurtulabilmişlerse. Çünkü bu işkence yöntemiyle birçok insan yaşamını yitirmiştir.

Gıdıklanma çocukları nasıl olumsuz etkiler?

Çocukların birçoğu gülerek tepki gösterse de uzun süreli gıdıklanmaktan hoşlanmazlar. Gıdıklanmak zaman içinde korku, kaygı ve paniğe sebep olabilir. Birkaç dakikalık kahkaha tufanı çocuğunuzda kalıcı bir fobinin yer edinmesine neden olabilir.

Daha eğlenceli yollar bulun!

Evlatlarınızın yüzünü güldürmek için onları gıdıklamaktan başka bir yol bulmalısınız. Ellerinizle yüzünüzü kapatıp “Ceee” demeniz bile daha sağlıklı bir yöntem olacaktır.