Çocuklardaki duruş bozukluğunu önlemek için nelere dikkat etmek gerekir?

Özellikle çocukluk çağında edinilen vücut duruşunun ileri yaşlar için çok önemli olduğunu vurgulayan Liv Hospital Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hilal Yıldız “Bilgisayar kullanımın yaygınlaşması sonucu çocuklar hem daha az hareket ediyor hem de uzun saatler bilgisayar başında kötü pozisyonda oturuyor. Bu duruş bozukluğu çocuğun ileri yaşlarında boyun, sırt ve bel ağrılarına yol açabilir. Çocuğunuzu dikkatle izleyin, uzun süre ayakta durduğunda kamburlaşıyorsa, başı önde duruyorsa duruş bozukluğundan söz edilebilir. Çocuğunuz özellikle boyun veya sırt ağrısından yakınıyorsa doktora başvurmak gerekir” şeklinde konuştu.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hilal Yıldız, sözlerine şöyle devam etti:

Çocuklarda doğru bir omurga; arkadan bakıldığında kafatası kemiği ile boyun omurgasının birleşim yerinden kuyruk sokumuna kadar omurga dik bir doğru halinde inmeli, omuz yükseklikleri ve leğen kemiği hizaları sağ ve sol tarafta eşit olmalı, yandan bakıldığında baş ile omuz aynı hizada olmalı, sırt ve bel eğrilikleri aşırı çıkık ya da aşırı düz olmamalıdır.

Omurganın yana eğriliği (skolyoz), sırt omurgasının arkaya doğru aşırı kavislenmesi (kifoz) gibi çeşitli duruş bozuklukları vardır. Çocukta skolyoz veya kifoz düşünülmesi durumunda mutlaka bir doktora başvurulması gerekir. Bunun dışında vücudun kötü kullanılması ve alışkanlığa bağlı duruş bozuklukları vardır. Bu tip duruş bozuklukları doğru oturma, vücudu kullanırken doğru durmaya çabalama, sırt, boyun ve bel kaslarını güçlendirici egzersizler ve sporla önlenebilir ve önlenmelidir.

EBEVEYNLER DİKKAT!

* Masa, sandalye ve bilgisayarın uygun ergonomik koşullara göre düzenlendiğinden emin olun. Bilgisayar monitörü göz hizasında olmalı, sandalyede otururken ayaklar yere basmalı, dizlerin seviyesi kalça seviyesinden biraz daha yüksekte olmalı ve omuzlar rahat pozisyonda olmalıdır.

* Yüzme, koşu, basketbol, paten gibi spor ve aktiviteler çocuğun hem kaslarını güçlendirecektir hem de özgüvenlerini arttıracaktır.

* Çocuğunuzu ergenlik hakkında bilgilendirin. Çünkü özellikle buluğ çağında kızlar vücut gelişimlerini göstermemek için kambur durabilir.

* Çocuğunuzun sandalyede ya da bilgisayar başında uzun süre hareketsiz kalmasına izin vermeyin. Belli aralıklarla kalkıp dolaşmasını ve otururken bazı germe hareketleri yapmasını sağlayın.

* Çocuğun gözlerinde bozukluk varsa bilgisayarı veya kitabı daha iyi görebilmek için başını ve boynunu ileri doğru çıkartarak bakacaktır, bu da zamanla boynunun önde olmasına yol açar.

* Çocuğunuzun çok ağır çanta taşımasına izin vermeyin. Çok ağır çantalar zamanla sırt ağrılarına ve duruş bozukluklarına yol açabilir. Çantanın ağırlığı çocuğun vücut ağırlığının yüzde 10’unu aşmamalıdır. Ağırlığın her iki omuzda eşit şekilde dağılması gerekir. Bu yüzden sırt çantaları daha çok önerilir.

* Çantayı hazırlarken ağır ve kalın kitaplar vücuda yakın, hafif olanlar uzakta olacak şekilde yerleştirilmelidir.