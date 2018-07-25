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Çocuklarda vitamin nasıl kullanılmalıdır?

Vücudumuzdaki fonksiyonların devam etmesini sağlayan vitaminler önemli maddelerdir. Çocuklarda yeterli ve dengeli beslenme söz konusu olmazsa pek çok sağlık sorunu ortaya çıkmaktadır.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:51
Çocuklarda vitamin nasıl kullanılmalıdır?

A VİTAMİNİ:

A vitamini göz sağlığında, büyüme ve gelişmede önemli etkilere sahip bir vitamin türüdür. Çocukların A vitamini ihtiyacını karşılayabileceği besinlerin başında balık, havuç, ıspanak, yumurta gelir.

Günde 1 adet havuç ya da 1 bardak havuç suyu, 1 adet yumurta, haftada en az 2 kez balık tüketmek A vitamini ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılar. Yaz ayları içinse günde 4-5 adet kayısı tüketmek A vitamini ihtiyacının önemli bir bölümünü oluşturur.

D VİTAMİNİ:

D vitamini kemik ve dişlerin güçlenmesi için gerekli bir vitamin çeşididir. Eksikliğinde dişlerde çürüme, diş minesinde bozukluklar, kemiklerde büyük ölçüde bozukluklar ve bacaklarda çarpıklıklar görülebilir.

D vitamini ihtiyacını karşılayan başlıca besinleri balık, balık yağı, süt, karaciğer olarak sıralamak mümkündür. Bunların dışında güneş ışınları D vitamini açısından önemlidir. Çocukların günde 20-30 dakika güneşlenmeleri D vitamini almalarını sağlar.

E VİTAMİNİ:

E vitamini vücuda alınan oksijenin hücrelere vermiş olduğu zararı azaltmaya yardımcıdır. E vitaminin alınabileceği besinlerin başında kivi, ıspanak, badem, tuzsuz ay çekirdeği gelir.

K VİTAMİNİ:

Kanın pıhtılaşmasında rol oynar. Eksikliğinde diş etlerinde, akciğerlerde, sindirim sisteminde, idrar yollarında ve deride kanamalar görülür. Çocuklarda K vitamini ihtiyacını karşılayan besinler özellikle sebzelerin yeşil kısımları, ıspanak, kabak, lahana marul, karnabahar olarak sıralanabilir.

FAZLA VİTAMİN KULLANIMININ ZARARLARI:

Bazı vitaminlerin biliçsizce kullanılması vücutta birikmesine yol açabilir.

A, D, E ve K vitaminleri gibi yağda eriyen vitaminler fazla miktarda tüketildiğinde vücutta birikebilir.

C vitamini gibi suda eriyen vitaminler vücutta depolanmadığından karaciğer sorunlarına neden olmaz. Fakat çok fazla alındığında kusma, bulantı görülebilir. Bunun dışında böbrek taşı oluşturabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:51
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