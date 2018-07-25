Çocuklarda vitamin nasıl kullanılmalıdır?
Vücudumuzdaki fonksiyonların devam etmesini sağlayan vitaminler önemli maddelerdir. Çocuklarda yeterli ve dengeli beslenme söz konusu olmazsa pek çok sağlık sorunu ortaya çıkmaktadır.25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:51
A VİTAMİNİ:
A vitamini göz sağlığında, büyüme ve gelişmede önemli etkilere sahip bir vitamin türüdür. Çocukların A vitamini ihtiyacını karşılayabileceği besinlerin başında balık, havuç, ıspanak, yumurta gelir.
Günde 1 adet havuç ya da 1 bardak havuç suyu, 1 adet yumurta, haftada en az 2 kez balık tüketmek A vitamini ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılar. Yaz ayları içinse günde 4-5 adet kayısı tüketmek A vitamini ihtiyacının önemli bir bölümünü oluşturur.
D VİTAMİNİ:
D vitamini kemik ve dişlerin güçlenmesi için gerekli bir vitamin çeşididir. Eksikliğinde dişlerde çürüme, diş minesinde bozukluklar, kemiklerde büyük ölçüde bozukluklar ve bacaklarda çarpıklıklar görülebilir.
D vitamini ihtiyacını karşılayan başlıca besinleri balık, balık yağı, süt, karaciğer olarak sıralamak mümkündür. Bunların dışında güneş ışınları D vitamini açısından önemlidir. Çocukların günde 20-30 dakika güneşlenmeleri D vitamini almalarını sağlar.
E VİTAMİNİ:
E vitamini vücuda alınan oksijenin hücrelere vermiş olduğu zararı azaltmaya yardımcıdır. E vitaminin alınabileceği besinlerin başında kivi, ıspanak, badem, tuzsuz ay çekirdeği gelir.
K VİTAMİNİ:
Kanın pıhtılaşmasında rol oynar. Eksikliğinde diş etlerinde, akciğerlerde, sindirim sisteminde, idrar yollarında ve deride kanamalar görülür. Çocuklarda K vitamini ihtiyacını karşılayan besinler özellikle sebzelerin yeşil kısımları, ıspanak, kabak, lahana marul, karnabahar olarak sıralanabilir.
FAZLA VİTAMİN KULLANIMININ ZARARLARI:
Bazı vitaminlerin biliçsizce kullanılması vücutta birikmesine yol açabilir.
A, D, E ve K vitaminleri gibi yağda eriyen vitaminler fazla miktarda tüketildiğinde vücutta birikebilir.
C vitamini gibi suda eriyen vitaminler vücutta depolanmadığından karaciğer sorunlarına neden olmaz. Fakat çok fazla alındığında kusma, bulantı görülebilir. Bunun dışında böbrek taşı oluşturabilir.
Nasılkolay.com'dan alınmıştır.
YORUM YAZ