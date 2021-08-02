Çocuklarda varis neden olur? Çocuklarda varis nasıl tedavi edilir?

Koronavirüs salgınıyla birlikte milyonlar daha az hareketli hayatı tercih etmeye başladı. Milyonlar vakitlerinin çoğunu evlerinde geçirmeye başladı. Hal böyle olunca salgınla birlikte farklı salgınla birlikte farklı sağlık sorunları ortaya çıktı. Bu sorunları en önemli sebebi ise hareketsizlik olarak gösteriliyor. Uzmanlar pandemiyle birlikte çocuklarda da daha sık varise rastlandığını belirtiyor. Peki, varis nedir neden oluşur?

Varis nedir?

Varis, toplardamarların deri altında mavi renkte, genişlemiş ve kıvrımlar yapmış olarak görülmesidir. Başlangıçta damarların genişlemesi sonucu şişlikler görülse de varis bulgularının artması ile büyük damar paketleri oluşabilir ve hatta damar çatlamaları görülebilir.

Çocuklarda varis neden olur?

Kilo, hareketsizlik, uzun süre ayakta durmak ve genetik faktörler varise sebep oluyor. Yetişkinlerde sigara kullanımı ve hamilelikte bu sağlık sorununa yol açabiliyor. Uzmanlar çocuklardaki varisin yetişkinlerden farklı olduğunu ifade ediyor. Çocukların bir bacağı şiş ya da bacak diğerinden büyükse dikkatli olmakta yarar var. Ayrıca çocukta varis var ise bacak damarları daha belirgindir. Ayrıca çocukların ayak bilekleri yaşıtlarına göre daha kalınsa bu da varis belirtisi olabilir.

Çocuklarda varis nasıl tedavi edilir?

Dr. Öğr. Üyesi Bekir İnan, çocuklarda varis tedavisinin yetişkinlerden farklı olduğunu ifade etti. İnan, "Çocukluk çağında genelde damar anomalileri akla gelir ve varis olasılığı ekarte edilir. Damar anomalisi değilse, varis olasılığı üzerinde durulur. Bunun nedeni de varisin genellikle genetik yatkınlıktan kaynaklanıyor olmasıdır. Varis, çocuklarda ileriki dönemde kronik venöz (toplardamar) yetmezliğine neden olabilir. Bir hastalığın kronikleşmesi, tedavi sürecinin de zorlaşması anlamına gelir. O nedenle çocukluk çağında yaşanabilecek olası varis problemlerinin önlenmesi için erken tanı oldukça önemlidir. Fakat şuna dikkat etmek gerekir çünkü, varisin tedavisi her zaman ameliyat değildir" dedi.

Uzmanlar çocuklarda varisin sebebinin öncelikle araştırıldığını ardından en uygun tedavinin uygulandığını ifade ediyor.