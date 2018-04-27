Çocuklarda uyku ve beslenme bozukluğu

Farklı yiyecek çeşitleri üretmeye çalışın, böylece yemeyi sevdirebilirsiniz. Ayrıca, gün boyunca küçük ama zengin aperatifler vermeyi deneyebilirsiniz. Onlara fıstık ve tatsız sandviçler gibi şeyler vermeye çalışabilirsiniz. Bu da olumlu sonuçlar verebilir. Bu yapıldığında, aslında uyku problemini çözmek için başka şeyler deneyebilirsin. Ayrıca çocuğun düzenli uyku uyuması için kullandığı yatak veya yastık uygun değilse değiştirilebilir.

Ayrıca rahat uyku için yemekten 3 saat öncesine kadar beslememek uykudan önce bir banyo yaptırmak ve erken kalkması için ortamı ve şartlandırmaları hazırlamak yararlı olabilir.

Aslında beslenme sorunları tüm dünyadaki çocuklarda görülür. Bu durum pek çok sebebe bağlanabilir. Bu sebepler arasında ebeveynlerin bebeklerini yanlış besleme yöntemleri, beslenme düzeni ile ilgili alışkanlıklardır. bebeklere yemek seçme özgürlüğü verilmesi gerekir. Yemek yememeye inat ettiklerinde zorla yedirmek onları yemekten uzaklaştırır.

Bunun yerine anne-babanın yemek yemeyi teşvik etmek için çocuğun önünde çok lezzetli yemek yediklerini söylemeleri ve onu yemeye teşvik etmeleri için biraz rol yapmaları daha iyi olabilir. Bazen de çocuklarda iştahsızlık bazı hastalıkların belirtisi de olabilir mesela anemi, bağırsak parazitleri ve çeşitli mide-bağırsak sistemi ya da sistemik hastalıklar da iştahı keserler. Bazen de yutma zorlukları gibi motor hareket sistemi sorunları ortaya çıkabilir. Bu hastalıklar küçük çocukların da başına gelebilir.