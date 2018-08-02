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Çocuklarda tırnak yeme alışkanlığının nedenleri nelerdir?

Çocukluk dönemi ergenlik çağına geçişin adım adım ilerlediği bir dönemdir ve bu dönemde çocuklar güven duygusuyla büyümelidirler.

02 Ağustos 2018 Perşembe 15:46
Çocuklarda tırnak yeme alışkanlığının nedenleri nelerdir?

Tırnak yeme sorunu her yaşta görülme özelliği göstermekle birlikte çocukluk döneminde ortaya çıkışı genellikle 3 ya da 4 yaşlarında olur ve ergenlik döneminde kadar artarak devam eder.

ÇOCUKLARIN TIRNAK YEME ALIŞKANLIĞINI GÖSTERME NEDENLERİ:

Tırnak yme alışkanlığı genellikle psikolojik bir sıkıntıdır ve alt yapısında eksik olan bir şeylerin varlığı kendini belli eder.

Bir çocuk aile içinde yeterince ilgi göremiyor ya da sevgi bulmuyorsa bu ortamda özgüven eksikliği doğar. Çocuk bu özgüven eksikliğini kapatmak için tırnak yeme davranışı sergiler.

Aile içinde baş gösteren sorunlar en çok çocukları etkiler. Anne ile baba arasında devamlı olan kavgalar, şiddet ve korku çocuğu tırnak yemeye iter.

Bir çocuk, eleştirilmeye değil sevilmeye ihtiyaç duyar. Eğer bir çocuğu devamlı eleştirirseniz çocuk kendini yetersiz, eksik hisseder. Bu durumun yarattığı boşluk ise tırnak yeme davranışını ortaya çıkarır.

Tırnak yeme davranışında baskı da oldukça belirleyici faktördür. Fazla baskı tutumu sergileyen ve otoritesiyle üstünlük kurmaya çalışan anne babalar çocuklarına zarar verdiklerini bilmeliler. Baskı ve yoğun otoriter tavırlar tırnak yeme davranışını ortaya çıkarır.

Ailenin otoriter davranışlarının verdiği zarar kadar fazla korumacı davranışlar da çocuğun psikolojik gelişimine zarar verir. Çocuğun kendine güvenli büyüyebilmesi için anne babanın çocuğa güvenmesi gerekir. Güvenmeyerek çocuğun her işini üstlenen anne babalar çocukta tırnak yeme davranışı oluşmasına çanak tutmuş olurlar.

Okul çağındaki çocuklarda ise ders başarısının oluşturduğu kaygı, tırnak yeme davranışının oluşmasına neden olur.

Okul çağındaki çocuklarda arkadaşları arasında yaşadığı sıkıntılar çocukta psikolojik baskı oluşturursa çocuk tırnak yeme alışkanlığı gelişebilir.

Okul çağında çocuğun diğer çocuklarla kıyaslanması anne babanın yanlış davranışları arasındadır. Bu durum çocuğun olumsuz etkilenere tırnak yemeye başlamasına neden olabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 15:46
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